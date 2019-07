“Nos vamos con un sabor amargo, pero lamentablemente no quiso entrar”, sostuvo Lucas Ordoñez ni bien recibió junto a sus compañeros la medalla plateada tras perder la final del Mundial de Hockey sobre Patines, contra Portugal.

A la vez, agregó en el diálogo con radio La Voz que “hicimos el partido que vinimos a buscar, hemos terminado el Mundial con sólo 4 goles en contra. Siempre se nos decía que estábamos un poco mal en defensa, logramos mejorarlo, pero el gol no entro”.

Por otra parte, dijo que “felicitamos a Portugal y a su arquero y ahora hay que masticar la bronca, pero nos vamos tranquilos”.

Para finalizar, aseguró: “Yo creo que hoy la supimos llevar muy bien, tuvimos muchísimas llegadas, ellos juegan así, vienen tres partidos llegando al alargue y les dio resultado. Yo creo que hicimos un Mundial muy bueno, estuvimos en un muy nivel, pero no quiso entrar hoy, no te sé decir, por qué. Ellos se llevaron un buen triunfo y nosotros tenemos que seguir trabajando para poder estar de nuevo en una final. Queríamos darle una alegría a la gente, pero bueno no pudimos”.