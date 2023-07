Aguerrido. Talentoso. Goleador y apasionado. Son solamente cualidades que lo describen en cuerpo entero a Lucas Ordoñez, el experimentado hockista sanjuanino que lleva 16 años radicado en Europa. Campeón del mundo con la Selección argentina en el Cantoni en noviembre pasado, el sanjuanino tiene otra pasión y es por el equipo que marcó su infancia: Sportivo Desamparados. El club de Puyuta lo distinguió este domingo en el clásico entre Sportivo y San Martín.

Pero ¿de dónde surge la pasión de Ordoñez por Desamparados? De su infancia y su familia. Los Ordoñez vivían en el barrio Del Bono, a pocas cuadras de la cancha del Víbora. Lucas recuerda que de niño, caminaba esas pocas cuadras junto a su hermano para ubicarse en la popular. "No puedo creer que esté tan linda. Hace años que no venía a la cancha", afirma sorprendido Lucas en la entrevista con DIARIO DE CUYO mientras camina por el césped del Serpentario que luce como una alfombra.

Es sábado al mediodía y los cancheros la ponen en condiciones para este domingo a las 16 cuando Desamparados reciba a San Martín en un nuevo clásico por el Torneo Local que lo tendrá a Ordoñez como uno de los protagonistas. Es que el club que preside Augusto Pérez decidió hacerle un reconocimiento a quien fue una de las figuras para que la Selección argentina de hockey sobre patines gritara campeón en el Cantoni en noviembre último. "Es una enorme felicidad que el club tenga este gesto, nunca me lo hubiese imaginado", comenta el actual jugador del Benfica de Portugal que fue el encargado de llevar los colores verde y blanco a la Selección. "Todos o casi todos son hinchas de San Martín, asi que siempre las cargadas son para mí", expresa entre risas. Carlos Nicolía, Gonzalo Romero, Matías Platero y Pablo Álvarez son hinchas del Verdinegro y es por eso que durante el Mundial, en los ratos libres, aprovechaban para gastar a Ordoñez por Desamparados.

El hockista dice que llevaba varios años sin visitar Puyuta: "Cuando era chico venía siempre a la cancha y cuando me fui a Europa llevé la camiseta de Sportivo por todos lados donde jugué, si bien siempre seguí al equipo a la distancia, cada vez que venía a San Juan una vez por año era tan poco el tiempo que no podía, o no habían partidos", expresa quien le tiene un cariño especial a Silvio Prieto y Lucas Ceballos. Con Ceballos incluso, aprovechó para charlar en un parate de la entrevista. "Dolió el año pasado el descenso y todo lo que pasó. Pero da mucho gusto ver el estadio que está hermoso, se ve que están haciendo las cosas bien asi que ojalá que sigamos por este camino", manifiesta.

LA REVANCHA MÁS SOÑADA

Lucas Ordoñez a sus 35 años es uno de los jugadores con más experiencia en la Selección argentina de hockey sobre patines. Era chico cuando le tocó integrar el plantel que perdió la final del Mundial en el 2011 en San Juan y es por eso que siempre se propuso sacarse esa espina en el Cantoni, algo que finalmente se dio en noviembre del año pasado. "Es el broche de oro que nos faltaba. Con algunos de los chicos habíamos estado en esa final perdida por eso queríamos este desahogo", comenta el "9" de la Albiceleste.

"Era la meta que teníamos desde chicos y más porque fue en San Juan. Se complicó en varios partidos donde comenzamos perdiendo pero este grupo terminó con eso, nos sacamos un peso de encima, fue una descarga", dice el esposo de Leticia Corrales y padre de Ignacio, Priscila y Sofía. Desde su experiencia, Lucas destaca a los jugadores que se sumaron a la Selección y resultaron clave: "Son pibes que dejaron de ser pibes porque llevan mucho tiempo jugando en Europa, entraron y respondieron, dejaron de ser promesas y son presente. Para algunos era su primer Mundial pero nos dieron una mano gigante, fue un nivel muy alto de todos y eso para ganar un Mundial es clave", afirma.

Reconoce que le hubiese gustado festejar un poco más la enorme consagración en San Juan, pero no hubo tiempo ya que tenían que regresar al Viejo Continente para sumarse al Benfica. Por eso, recién ahora en su mes de estadía en la provincia pudo disfrutar con varios asados con amigos y juntadas familiares. Si bien pasaron meses de esa noche soñada en el Cantoni, la alegría de ser campeón del mundo es para siempre. "No pudimos ni festejarlo con la gente porque al otro día ya teníamos la valija lista para irnos y cuando llegamos a Portugal ahí no más teníamos que empezar el campeonato. Era el país al que le habíamos ganado y no podíamos hablar mucho, por respeto a nuestros compañeros que estuvieron en la selección de Portugal. Así que la felicidad que sentimos no podíamos demostrarla como hubiésemos querido", agrega.

"Representar al país es lo máximo para mí. Mientras el entrenador que esté me siga convocando y siga pensando que le sirvo al equipo, yo voy a estar. Para mí la Selección es todo".

Para los próximos World Skate Games 2024 Lucas espera poder estar. Hoy a sus 35 años atraviesa un gran nivel que lo demuestra en el Benfica, siendo una de las piezas fundamentales en el equipo con el que tiene contrato hasta 2025. El 5 dejará su provincia y sus afectos para llegar a Portugal ya piensan en ganar todo. Recientemente, antes de llegar a la provincia, ganaron la Supercopa que hacía varios años su club no la conseguía. Se dio de una manera atrapante, eliminando al Porto en semifinales y venciendo al Sporting Lisboa en la serie final al mejor de cinco partidos. Ganó el Benfica la serie por 3-1 y con eso, el sanjuanino sumó una estrella más a su historial. "Este año ganamos la Liga y la Supercopa pero perdimos la Taza de Portugal y en Champions quedamos afuera con Porto, el objetivo del club es estar en todas las definiciones y por eso vamos", expresó el hockista que este domingo será el homenajeado en el club que lo supo albergar en su niñez.