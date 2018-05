Natalia Oreiro presenta este viernes la primera de las dos canciones del Mundial de Rusia que ella interpretará. Se llama United by love, su letra incluye fragmentos en español, inglés y ruso, y ayer se publicó el video, antes del lanzamiento de la canción en plataformas digitales.

El tema fue grabado en Los Ángeles e incluye instrumentos y ritmos de diversa procedencia para darle el toque global que siempre apuntan a tener las canciones mundialistas, al menos desde La Copa de la vida de Ricky Martin (del Mundial 1998) en adelante.

El acordeón y la balalaika rusa marcan un inicio orquestal épico que luego incorpora una cuerda de tambores candombera (grabada por Daniel "Tatita" Márquez), un beat latino y percusión brasileña, bajo una letra que habla de amor y unidad, otro tema habitual en la música para un evento que busca reunir a todo el planeta bajo la bandera deportiva.

El 8 de junio se publicará la segunda parte de esta obra mundialista. Se trata de Mi Pobedim (venceremos, en ruso), que sigue una línea temática similar y que también se trata de una canción trilingüe.

Oreiro es una estrella pop en Rusia, donde realiza de forma periódica giras y donde sus telenovelas grabadas en Argentina aún se siguen viendo, por lo que su elección no es casual. Aunque si bien la canción integrará el compilado oficial de canciones sobre la Copa del Mundo que publica la FIFA, esta no es la canción oficial del torneo, que aún no ha sido publicada.