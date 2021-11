Orlando City, con el sanjuanino Emmanuel Más, jugador de Boca hasta junio pasado, quedó fuera en los octavos de final de la liga estadounidense de fútbol (MLS) al perder anoche por 3 a 1 como visitante frente a Nashville por 3 a 1.



La eliminatoria a único partido se jugó en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, y los goles de Orlando fueron convertidos por el alemán Hany Mukhtar (dos veces) y el español Jhonder Cadiz, mientras que había abierto el marcador Daryl Dike para el perdedor.



En Orlando fue titular Más, ex San Martín de San Juan, San Lorenzo y Boca Juniors, mientras que estuvo en el banco de suplentes Rodrigo Schlegel, exzaguero de Racing Club, señaló SoccerWay.



Por su parte, Real Salt Lake eliminó a Seattle Sounders en definición con remates desde el punto penal por 6-5 luego de igualar en cero, en el Lumen Field, de Seattle, en el estado de Washington.



En Real Salt Lake jugaron los argentinos Pablo Ruiz (no jugó en equipo de nuestro país pero si en el seleccionado sub-17) y Jonathan Menéndez (exChacarita, Talleres e Independiente)



En cuartos de final jugarán ahora New England Revolution (con Gustavo Bou)-New York FC (con Maximiliano Moralez y Valentín Castellanos) , Nashville-Philadelphia, Colorado (con Braian Galvan)-Portland Timbers (con Claudio Bravo, Sebastián Blanco y Diego Valeri) y Kansas City-Real Salt Lake.

Fuente: Télam