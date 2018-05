Listos. Rueda y Orosco cumplieron con el pesaje y posaron ayer en Coronel Moldes donde esta noche protagonizarán la pelea de fondo en la reunión que llegará a San Juan televisada por Directv desde las 23.





Los 59,900 kilogramos en los que se clavó el fiel de la báscula, 400 gramos menos que su rival, son el primer indicio de las diferencias que deberá afrontar esta noche el púgil sanjuanino Fabián "Noni" Orosco (27-7-3, 9 KO), cuando suba al ring para combatir con el tandilense Matías "La Cobrita" Rueda (29-1-0, 26 KO). El boxeador rawsino se inició como supergallo (55,300) y por esas cosas del boxeo, fue subiendo categorías hasta llegar a ligero -peso en el que se disputará esta pelea- donde otorga ventajas físicas y de potencia. Como su rival, al que su nuevo promotor Mario Arano quiere encuadrar entre los superplumas (58,967) -categoría inferior- no puede aún dar ese peso, el match se pactó en la división de las 61,235 kg.



Al problema del kilaje se le sumará que las campaña de ambos, que en los últimos años se emparentaron por lo discontinuas, tienen notorias oposiciones. Mientras el sanjuanino ha perdido las tres últimas peleas (Alan Luques Castillo, Javier Chacón y Horacio Cabral) luego de su contundente y sorprendente victoria del 4 de marzo de 2016 en Brasil, cuando noqueó en dos asaltos al brasileño Adeilson Dos Santos, en combate donde disputaron el título interino supergallo de la OMB (Organización Mundial de Boxeo); el bonaerense ha ganado sus tres peleas por la vía rápida: Daniel Brizuela (1er round), Aldimar Silva (2do) y Guillermo Soloppi (4to).



La tercera, y clave. Es el poderío de la pegada de Rueda con la escasa capacidad de absorción de Orosco.



El ex campeón argentino y sudamericano pluma, además retador mundialista, Rueda, abrirá un nuevo capítulo de su vida deportiva bajo la conducción del promotor Mario Arano, quien pretende insertarlo -por el poder de sus puños- en el mercado estadounidense y Orosco es el rival que cae como "anillo al dedo" a su representado. El sanjuanino es más esmirriado físicamente, su campaña está en la curva descendente y no pega, o por lo menos no como lo hace Rueda. Al cuyano se lo presenta con bombos y platillos como "ex titular de los supergallos" y "avezado rival". No se miente en la promoción, pero se esconde una verdad tan irrefutable como el boxeo mismo. Es el convidado de piedra. El rival que no puede -aunque un golpe justo puede tirar todo el análisis previo- incomodar al chico de la película.



La velada que se desarrollará en el Everton Club de la ciudad del sur cordobés se transmitirá por la señal de Directv Sports, desde las 23.



Si Orosco gana la pelea será una hazaña. O, un milagro. Pero en el boxeo los milagros se cuentan con los dedos de una mano ("Roña" Castro a Julian Jackson y Julio César Chavez a Pernell Whitaker). Cumplirá, con creces, si puede llegar a las tarjetas.