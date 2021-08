Fue uno de los pilotos más buscados durante el fin de semana en el Circuito San Juan Villicum. Guillermo Ortelli, de los pilotos con mayor trayectoria que resisten en el pelotón del Turismo Carretera, cumplió 400 carreras en la categoría en San Juan y según él mismo comentó, trató de disfrutarlo a pleno.

"Disfruté siempre y disfruto cada una de las carreras, quizás hoy un poco más, sentándome y manejando. Siempre quiero estar mejor, viviéndolas día a día", manifestó el piloto bonaerense que a sus 48 años se da el lujo de seguir en el más alto nivel. En el sorteo del sábado por la noche que definió la grilla de partida, Ortelli, se vio beneficiado al sacar la bolilla número 6. "La suerte me dio un guiño", expresó a tono de broma, es que desde que comenzó la temporada de Turismo Carretera, se le rompieron cuatro motores.

El siete veces campeón es el piloto con más carreras en la historia seguido por Omar Martínez (365), Christian Ledesma (352) y Roberto Urretavizcaya (352). Su carrera numero 400 lo tuvo terminando en el puesto 14, posición que no le desagrada sabiendo que suma 67 carreras sin ganar (su último triunfo fue el 2 de octubre del 2016 en Concepción del Uruguay antes de obtener su última corona). Igual eso es algo que hoy no le quita el sueño al oriundo de Salto. "Uno hoy ve un poco diferentes las cosas. Y en mi caso no se cuánto me pueda quedar, quizás dos o tres años, o dos carreras. No lo se. Pero el día que sienta pesado correr, lo dejaré. Hoy estoy feliz, y haber participado en Turismo Carretera todos estos años me llena de orgullo", aseguró quien se había consagrado en los años 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. Además, en 2017, a bordo como siempre de un Chevrolet -JP Carrera-, festejó en la carrera de los 1000 kilómetros de Buenos Aires, en el marco de los 80 años del Turismo Carretera.





Sus títulos

El "Guillote" tiene una destacada trayectoria en las categorías Turismo Carretera, TC 2000 y Súper TC 2000, Top Race y TRV6, Gran Turismo Americano, Clase 3 del Turismo Nacional y TC Pick Up. Cuenta con 2 títulos de Top Race, tres subcampeonatos en Fórmula Renault Argentina, TC 2000 y Top Race, y 54 victorias repartidas entre 32 de TC, 13 de TR, 9 de TC 2000 y 1 en Turismo Nacional.