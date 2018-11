Simpatía. Ortelli se dio tiempo ayer para posar con todos los fanáticos que le pidieron fotos en zona de boxes. Elogió al circuito albardonero y dijo que todavía no piensa en el retiro.

No fue una carrera más para el bonaerense Guillermo Ortelli. El piloto de Chevrolet cumplió 365 participaciones en el Turismo Carretera y tuvo su reconocimiento por parte de la ACTC y el gobierno provincial. A sus 45 años y todavía con mucho camino por andar, según él mismo contó, se convirtió en el piloto con más carreras en la categoría.

El oriundo de Salto coronó su gran fin de semana con un segundo puesto que le sirve para seguir sumando puntos en el campeonato. "Salió una linda carrera. La clave estuvo en la serie donde le tratamos de seguir el ritmo de Gianini y me permitió largar cuarto en la general. De ahí en más en la final fue una cuestión más sencilla porque ya le sabíamos las claves al circuito", contó. Sobre el trazado sanjuanino, Ortelli repartió puros elogios: "El circuito me gustó, tiene una infraestructura impresionante. Debe ser un orgullo para los argentinos tener un autódromo de este nivel". El piloto, si bien reconoció que a su gusto debería ser un trazado más rápido, opinó: "Quizás para esta categoría es un circuito lento por lo que los vehículos son grandes, pero a mí en particular me gustó".

A sus 45 años el bonaerense habló de su reconocimiento y dijo que no piensa en el retiro: "Es muy lindo que te reconozcan, pasó mucho tiempo ya, lo bueno es que sigo con ganas, esperemos que me queden muchos años más" expresó quien se inició en el karting zonal en 1989, cuando sólo tenía 15 años. Luego en 1991 debutó en la Fórmula Renault. Luego, en 2008 entró en la historia grande del Turismo Carretera tras obtener la primera Copa de Oro Río Uruguay Seguros con el sistema nuevo de disputa de campeonato. En una definición histórica se impuso sobre su entonces compañero del JP Racing, Juan Manuel Silva.