Néstor Ortigoza el primer refuerzo de San Lorenzo para el segundo semestre del año fue presentado ayer en el Nuevo Gasómetro. El Gordo, de 36 años, regresa al Ciclón tras cuatro temporadas luego de su salida en 2017.

El diálogo con la prensa, el exjugador de Estudiantes de Río Cuarto, destacó: "Vengo a jugar y a tratar de competir. Quiero que San Lorenzo pelee cosas importantes. Lo que yo viví acá fue increíble, nunca me imaginé que un club tan grande me iba a tener tanto cariño, estoy sorprendido y lo disfruto muchísimo".

Acto seguido, agregó: "Lo que me mantiene vigente para seguir jugando es la gente de San Lorenzo. Ahora no sé cuándo me voy a retirar, hay que meterle pata, con este escenario vamos a ir viendo cada seis meses y se definirá lo mejor para todos".

Además, se hizo un tiempo para hablar de Ángel y Óscar Romero: "Los Romero la rompen toda, son dos jugadores con los que compartí en la selección, y la pase muy bien".

El Gordo bancó al arquero del Ciclón, quien todavía no renovó su vínculo y podría quedar libre a mitad de año: "Quiero creer que se va a solucionar el tema de Torrico. No lo veo yéndose del club, no me entra en la cabeza que se retire en otro lado".

Ortigoza y Torrico compartiron plantel durante varias temporadas y juntos ganaron el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015.

Emigra

Franco Troyansky, uno de los refuerzos que arribaron a San Lorenzo en el pasado mercado de pases, dejará el club y se iría a jugar a Talleres. El punta, de 24 años, disputó 17 partidos en el Ciclón, repartidos entre Copa Liga Profesional, Libertadores, Sudamericana y Copa Argentina.