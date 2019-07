Encendido. El equipo argentino no sintió la ausencia de Facundo Ortiz y vapuleó a su similar de los Estados Unidos.

El jugador de la Selección Argentina Sub-19, Facundo Ortiz, no fue ayer de la partida ante los Estados Unidos debido a que fue suspendido por una fecha como sanción a las tres tarjetas azules que sufrió en los partidos anteriores. El mismo caso que Joaquín Olmos el día anterior, contra Suiza, en el que no pudo estar presente. Ayer, el "Facu" Ortiz estuvo en las tribunas apoyando a sus compañeros. Hoy ya está habilitado para volver al campo de juego.



EL DÍA CON MENOS GENTE. Ayer, si bien es cierto de la selección albiceleste tuvo que presentarse en el primer turno de la jornada, esto es en plena siesta de acá, la gente brilló por su ausencia. Inclusive en el siguiente encuentro (entre Chile e Italia) tampoco llegó. Tribunas vacías e apenas un puñado de hinchas de cada selección. Sólo cuando jugó el local España llegó más público. El mismo que se fue para el último choque (entre Portugal ante Suiza).



SIGUEN ENTRENANDO. Mientras los chicos del Sub-19 jugaron ayer su cuarto partido, los integrantes de los planteles mayores femenino y masculino continuaron con su preparación para cuando les toque competir. Ambos realizaron movimientos livianos por la mañana mientras que por la tarde volvieron a entrenar con patines en la cancha del Cornellá.



ROBO. Ayer, el colega Guillermo Gómez, integrante del equipo de Radio Patinando (también están acá Quique y Gonzalo Carvajal y Mariana Dara por esa emisora) sufrió un robo increíble y del que nadie pudo dar explicaciones. Es que Gómez salió del estadio a buscar alimentos junto con Gonzalo y le sustrajeron de su bolso una cámara fotográfica y un par de lentes. El sanjuanino terminó realizando la denuncia en la policía porque la gente de seguridad del estadio no supo darle explicaciones.