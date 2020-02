Etapa/ Stage 6



���� Faltando 84 km, la segunda Meta de Montaña fue para



1° #141 @oscarsevilla76 MED

2° #22 @GuilmMartin COF

3° #181 Juan Pablo Dotti SEP



���� 84 km to go, the second KOM sprint went to �� pic.twitter.com/dwPqnZIuvR