Clave. El gol de Gelabert ilusionó a todo Concepción. San Martín hizo lo que tenía que hacer: ganar. Aunque claro, el resultado que tenía que llegar desde Paraná no llegó.





El colombiano Humberto Osorio Botello hizo un análisis más profundo sobre el descenso de San Martín a la B Nacional y expresó que el club deberá replantearse cómo seguir para volver rápido a la Primera División.

"Tenemos un dolor grandísimo porque hicimos todo lo que pudimos para tratar de evitar el descenso. La verdad que nos duele mucho pero hay que pensar en las cosas que no hicimos bien para poder aprender sobre eso", manifestó el colombiano.

"Es hora que San Martín piense en proyectos más ambiciosos. Hace dos años que nos armamos y nos toca pelear el descenso. Hay que armarse bien, cambiar los objetivos y apostar más alto".

Por su parte, Solís dijo: "No es el momento que hubiésemos imaginado estar pasando. Estamos mal porque faltó muy poco para mantener la categoría y eso no se dio". Además, el volante Matías Fissore se ilusionó con que San Martín retorne rápido: "San Martín tiene que volver enseguida porque se lo merece, por todo lo que tiene y porque va a seguir creciendo. No tengo dudas que pasará este momento", contó. Sobre el apoyo del público, Fissore agradeció: "A pesar de todo el dolor por el descenso, la gente nos brindó apoyo a pesar del descenso y eso no se da muy seguido en el fútbol argentino así que hay que valorarlo".