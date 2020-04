Cada vez que puede, Daniel Osvaldo aprovecha su alto perfil para marcar las diferencias que tuvo con Guillermo Barros Schelotto en su paso por Boca. La salida del delantero de la institución xeneize resultó controvertida, y una vez más volvió a cargar contra el entrenador que le marcó la puerta de salida del club de la Ribera. "Siempre sentí que me provocaba", dijo Osvaldo.

"Nunca tuve buena relación, de movida sentí que me provocaba. No era el único igual, creo que eran más los que no lo querían que los que sí. Ni bien llegó, yo tenía el dedo chiquito del pie roto y jugaba infiltrado, pero decidí que no lo iba a hacer más y recuperarme. Tardé un montón porque me dolía, no me podía poner los botines, y él empezó a especular con que yo no tenía nada y me hacía el lesionado. Encima no me lo decía a mí, sino a un médico", contó en una entrevista con TNT Sports.

Si bien ya transcurrió un buen tiempo desde su salida de Boca en 2016, tras aquel partido ante Nacional, en Montevideo, por el episodio en el que Guillermo lo encontró fumando en el vestuario, Osvaldo sigue sumando detalles de la relación entre ambos. "Cuando siento que me estás bastardeando no me voy a callar. La verdad es que me bastardeó bastante. Un día se puso a hablar conmigo y parecía que me hablaba buena onda, me dijo que quería sacar al jugador que fui en Europa, arrancó bien, hasta que me dijo: "Por algo habrás jugado tantos años en Europa", y ahí le respondí: "Evidentemente, por algo jugué. ¿Vos cuántos años jugaste en Europa? ¿Cuántos partidos tenés en la Selección, diez?". Parecía que estaba hablando con Guardiola, una moral...".

Por otro lado, Osvaldo recordó el episodio del gas pimienta en la Copa Libertadores 2015, donde Boca fue eliminado de la competencia tras un reclamo de River en la Conmebol. "Me dio bronca que yo tenga que perder un partido porque un salame tira gas pimienta. ¿Dónde vivimos? No puede ser. Un idiota que tira gas pimienta y pagamos todos".