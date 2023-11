El zaguero central Nicolás Otamendi, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el mediocampista Rodrigo De Paul se erigieron esta noche en los pilares del seleccionado argentino que consiguió un histórico triunfo 1-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante Brasil, por eliminatorias sudamericanas.



Otamendi no sólo convirtió el tanto que marcó el cierre de un invicto del pentacampeón en partidos de clasificación continental (estuvo 64 cotejos sin perder). El actual defensor del Benfica de Portugal mostró firmeza en los cruces, supo ganar los mano a mano y no tuvo complicaciones para controlar los embates de un discontinuo Gabriel Jesús.



En ese contexto, el arquero marplatense también tuvo solidez para enfriar el encuentro en los momentos clave, descolgó centros con seguridad y respondió con creces ante las escasas chances que tuvo el rival como, por ejemplo, un remate de Gabriel Martinelli, en el segundo período.



También hubo una destacada labor de De Paul, inteligentísimo para convertirse en descarga y receptor de infracciones de rivales que generaron tarjetas amarillas y hasta la roja del ingresado Joelinton.



El rendimiento individual de los jugadores argentinos quedó encuadrado de la siguiente manera:



Emiliano Martínez: Sobrio y seguro como en la mayoría de sus intervenciones.



Nahuel Molina: No tuvo mayores problemas en la marca, aunque se mostró controlado en las proyecciones.



Cristian Romero: Exhibió la fiereza y combatividad que le es habitual. Aunque tampoco apostó a la idea de adelantarse en el campo de juego, porque no hizo falta.



Nicolás Otamendi: Autor del gol que desató la algarabía albiceleste en el Maracaná. No sólo por eso sino también por su capacidad para dominar en el juego aéreo y no pasar sobresaltos con los hombres de avanzada del contrario.



Marcos Acuña: Confuso en las proyecciones con el balón. No tuvo la posibilidad de pasar en continuo, pero redondeó un desempeño regular.



Rodrigo De Paul: El termómetro en la mitad de la cancha y se erigió en el receptor de la mayoría de las infracciones de un seleccionado brasileño que lució impotente, por momentos.



Enzo Fernández: Mostró intermitencias, pero no se transformó en el vehículo de los ataques argentinos, como suele ocurrir.



Alexis Mac Allister: Jugó un muy buen segundo tiempo haciéndose receptor del balón e intentando asociarse con sus compañeros.



Giovani Lo Celso: Puso la pelota del gol de Otamendi en el tiro de esquina. En la primera etapa buscó convertirse en conductor.



Lionel Messi: No tuvo la capacidad para conducir que suele exhibir, quizás disminuido en su condición física. Inclusive ni siquiera pudo rematar al arco.



Julián Alvarez: Tampoco gravitó en el desarrollo. Absorbido por la marca adversaria.



Nicolás Tagliafico: Ingresó por Acuña, en un típico cambio puesto por puesto. Cumplió, aunque no tuvo espacio para proyectarse.



Leandro Paredes: Entró en la segunda parte por Enzo Fernández y buscó erigirse en recambio para ganar aire.



Nicolás González: Ingresó por Lo Celso y prácticamente no mostró contacto con el balón.



Lautaro Martínez: Mucha movilidad e incisividad a pesar de jugar apenas 18 minutos. Un buen pase a Di María que el rosarino no pudo aprovechar



Angel Di María: No mostró la frescura ni la velocidad que le es recurrente.