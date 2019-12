Diego Armando Maradona, entrenador de Gimnasia e ídolo de Boca, se metió de lleno en las elecciones xeneizes de este domingo y disparó con munición gruesa contra Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, candidatos a la vicepresidencia por la lista opositora que comanda Jorge Amor Ameal.

"Yo le digo al hincha de Boca, que ese locutor y ese ídolo futbolístico, no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima, apoyan al peor presidente de la historia del club. Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de estos tres", manifestó en Instagram.

Además, Diego los criticó por su falta de experiencia. "No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA, o en la Conmebol? No me hagan reír", escribió.

"Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha, puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club TAN GRANDE como Boca, no puede manejarse como un vestuario", cerró Maradona.