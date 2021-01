Marcelo Bielsa (foto), entrenador argentino de Leeds United, reconoció los errores de su equipo luego de la derrota 1-0 contra Brighton en Elland Road, por la Premier League. El equipo del Loco hace tres partidos que no convierte un gol y la abstinencia preocupa al rosarino: "Por supuesto que recibir goles y no convertirlos siempre es una preocupación. Pero no es lo mismo no convertir atacando bien que sin atacar bien. Y hoy (por ayer) no atacamos bien", admitió el entrenador argentino en la conferencia de prensa a pie de campo. El Loco ahondó: "Nos costó. Podemos defender mejor de lo que defendimos. Y podemos crear más opciones de gol y más peligro del que creamos. Esa es la descripción de nuestro juego, que no fue bueno". El rosarino diagnosticó: "La fluidez de nuestro ataque en los últimos dos partidos no es la que solía ser". Leeds perdió los tres partidos de 2021, y no anotó ningún gol (Tottenham y Brighton por Premier League y Crawley Town por la FA Cup). "Me preocupa. Esa es la respuesta. Perder tres partidos sin convertir no es algo que pase sin preocupación".