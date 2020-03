"¿Mauro? No, no viaja". Así el técnico de Boca, Miguel Russo confirmó que Zárate no jugará ante Godoy Cruz, mañana en Mendoza, por la primera fecha de la Copa de la Superliga.

Era un momento ideal para que el ex Vélez volviera a estar dentro del 11 titular ya que Boca viene de jugar el martes, jugará este sábado.Y, se sabe, el DT pondrá algunos jugadores que habitualmente no son titulares. Pero lo físico le volvió a jugar una mala pasada al punta.

El delantero de 32 años podía ser elegido por Miguel para ir de arranque ante los mendocinos, pero tuvo dolor en la zona de su última lesión. "Zárate se volvió a resentir. Sintió una molestia y no queremos arriesgarlo.

Sigo confiando en él de la misma manera, pero estamos tomando recaudos", aseguró el técnico Xeneize.

El nuevo parte médico: distensión en el tendón distal del bíceps femoral izquierdo, con sutil edema.

El entrenador, que ya conocía al delantero por haberlo dirigido en el Fortín, lo consideraba como una de sus piezas clave.

Sin embargo, tras la lesión de gemelo interno en su pierna derecha en el encuentro contra Independiente, Mauro no volvió a ser titular.



Necesario

El volante ofensivo de Boca, Emanuel Reynoso reconoció que "hacer un gol el otro día (ante Independiente de Medellín) fue muy importante porque me hacía falta el gol. Por suerte el martes se dio. Estoy muy contento por el gol de tiro libre".