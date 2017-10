Lo venció. Luis Ardente le dio fuerte en la ejecución del penal y superó la resistencia de Mariano Andújar. Fue el gol del triunfo y lo celebró con Nicolás Mana, Facundo Barcelo y Gabriel Carabajal.

Ni el calor insoportable frenó el tren verdinegro, que ayer le dio continuidad a su racha ganadora y superó 1-0 a Estudiante de La Plata con el gol de penal de su arquero Luis Ardente. De esta manera, San Martín logró su tercer triunfo consecutivo, se afianzó en el lote de arriba de la tabla, sigue en zona de clasificación copera, pero por sobre todo el equipo demostró actitud en su juego cuando tuvo la pelota, y capacidad para defenderse cuando el Pincho insinuó ir por el empate. Fue un equipo compacto que cuando puso la pelota al piso marcó la diferencia.



Y es que el traslado de pelota, sobre todo en el primer tiempo, marcó su andar en la cancha. Sumado a que cuando Nicolás Mana, Claudio Mosca y Gabriel Carabajal tuvieron cambio de ritmo en ataque, plasmaron dónde se fue gestando, sobre todo en el parcial inicial, la victoria de San Martín.



Porque el partido recién se armó después de que Ardente anotó, a los 17 minutos (penal que llegó tras la falta de Schunke sobre Mosca), ya que antes no había pasado nada. Sumado a que tras el 1-0, el Pincha fue impreciso y buscó con pases largos sin destino, porque sintió el control del partido del Verdinegro.



El equipo de Pipo hizo de la tenencia del balón su mejor arma y sólo sintió el ataque de la visita recién a los 40", cuando Borgnino remató con potencia de larga distancia para que Ardente, tirándose abajo, sacara la pelota. El primer tiempo se fue con tan sólo un disparo por lado, pero con la notoria diferencia que San Martín pegó y luego manejó el encuentro.



En el complemento Estudiantes se adelantó. Braña empezó a distribuir y la "Gata" Fernández entró en contacto con la pelota, pero careció de profundidad. Aunque ello llevó a que el Verdinegro se retrasara, y fue cuando la defensa, con el debutante Leandro Vega a la cabeza, demostró una gran solvencia, apoyados por la marca en el mediocampo.

Por la 8va fecha, San Martín visitará a Colón en Santa Fe el próximo sábado a las 14,05.

A los 8", el mencionado Vega metió un frentazo desviado tras el tiro de esquina de Mosca. Y sobre los 20", Estudiantes también tuvo su chance cuando el centro sobró a la defensa local y por detrás Borgnino le dio, pero Escudero sacó en el área chica, y tras ese rebote el mismo volante Pincha la tiró muy lejos.



Después no hubo claridad en los ataques del equipo de Bernardi, San Martín tuvo un par de contras que no logró hilvanar con éxito y el partido siempre estuvo abierto pero con limitaciones en Estudiantes que llevó a jugar tranquilo al local.



Incluso lo pudo liquidar a los 41", cuando el ingresado Nicolás Messiniti desperdició la jugada en ataque más clara del partido. Luque le envió un centro medido y perfecto, pero el ex Independiente, solo ante el arquero, cabeceó afuera.



En los minutos que restaron y ya con el cansancio y el fuerte calor que pasaba factura, no hubo opción para ninguno y así San Martín consiguió su tercera victoria consecutiva para seguir de fiesta.