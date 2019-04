Nicolás Naranjo, vestido de amarillo festeja la victoria en la etapa, en la que Héctor Lucero fue tercero y Nicolás Tivani quinto. El podio de la clásica rioplatense es copado por sanjuaninos.

En otra demostración del poderío de su equipo a la hora de armar los embalajes para las llegadas masivas, Nicolás Naranjo le dio la tercera victoria en tres etapas a la Agrupación Virgen de Fátima, segunda de su cuenta personal y se consolidó como líder de la Vuelta a Uruguay.



El hombre de La Bebida remató otra colosal tarea del "tren" piquetero, que dejó a Nicolás Tivani de cabeza cuando faltaban 200 metros, el pocitano que había "gastado" energía porque debió perseguir luego de sufrir una pinchadura, lanzó a su compañero de equipo quien en los últimos 50 metros no perdonó. Por primera vez subió al podio un ciclista no sanjuanino, Héctor Aguilar (CC.Tacuarembó) quien cruzó la línea segundo por delante del sanjuanino Héctor Lucero (Municipalidad de Pocito).



La etapa no difirió mucho de las dos antecesoras, se anduvo rápido y hubo muchos ataques. "Saben que somos pocos (cinco) y no nos dejan tranquilos", confesó con una sonrisa el malla líder. Hubo una fuga que ganó cierta entidad, pero tuvo vida hasta que se pusieron a trabajar los equipos fuertes, incluidos los uruguayos que cuentan con buenos contrarrelojistas quienes apuntan sus cañones a la etapa de 33,5 kilómetros que se disputará el próximo miércoles.



Faltando una decena de kilómetros sufrió una pinchadura Tivani que recibió la bicicleta de Adrián Richeze, luego pinchó este último. Alcanzaron luego de un gran esfuerzo y armaron el sprint.



Hoy se disputará la cuarta etapa. Serán 149 kilómetros entre Colonia Itaperebi y Artigas.