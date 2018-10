Titular. Paulo Dybala tendrá esa chance que tanto espera y jugará contra Irak en el primero de los amistoso de la fecha FIFA.

El seleccionado argentino de fútbol, dirigido interinamente por Lionel Scaloni y conformado en su mayoría por jóvenes con poca experiencia en la Albiceleste, se medirá hoy -a partir de las 15- ante Irak en un amistoso en Arabia Saudí en la antesala del clásico con Brasil, del próximo martes. El partido será en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, ubicado en la ciudad de Riyad, con capacidad para unos 22.000 espectadores.



Al igual que en los amistosos ante Guatemala y Colombia, Scaloni dejó fuera de la convocatoria a la mayoría de los jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018. Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín son las ausencias más llamativas. Se prevé que La Pulga volverá a vestir la camiseta de Argentina en la Copa América de Brasil 2019. La preparación para estos dos partidos estuvo lejos de ser la ideal. La mayoría de los jugadores se sumaron tarde a la



concentración y hubo varias bajas por lesión. El arquero Franco Armani, el defensor Alan Franco, los volantes Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios y el delantero Cristian Pavón debieron quedarse en el país por problemas físicos. "Lamentablemente no han podido venir. Al menor problema agachamos la cabeza. Si no pueden jugar, no jugarán. Pasó lo mismo con Ángel Correa, a quien muy a mi pesar no pude ponerlo. Brasil ha traído a los mejores que tenía disponibles. Nosotros convocamos a los que creemos los mejores para estar en este momento de la Selección, para que brinden su nivel actual y puedan aportar cosas", explicó Scaloni.



"La Selección es muy importante, pero el riesgo de que se lesione un jugador también lo es. Somos conscientes y no íbamos a hacer locuras, por eso decidimos que se queden en sus clubes", añadió.



Sergio Romero y Nicolás Otamendi son los emblemas de este equipo, que también cuenta con los delanteros Paulo Dybala, Mauro Icardi y Lautaro Martínez. Irak espera que se repita lo que pasó el 22 de febrero de 1989, cuando el equipo Sub-20 dio el batacazo y venció al de Argentina por 1-0 en el Mundial juvenil que se disputó, justamente, en Arabia Saudí. En ese equipo juvenil argentino se destacaban, entre otros, Diego "Cholo" Simeone, Antonio Mohamed y Roberto Bonano. Ante la Albiceleste debutará como entrenador del seleccionado iraquí el esloveno Srecko Katanec. En el equipo asiático se destaca el delantero nacido en Estados Unidos pero nacionalizado iraquí Justin Meram, de 29 años, quien juega en el Columbus Crew de su país natal.



El martes, Argentina se medirá contra Brasil que llegó con todas sus estrellas.

Contra México y con Messi

La confirmación llegó a través de las redes sociales de México: en la doble fecha FIFA de noviembre, el sábado 17 y el martes 20, la Selección que conduce interinamente Lionel Scaloni se probará en dos amistosos frente al Tri en territorio argentino. "La Federación Mexicana de Fútbol anunció recientemente, vía su vocera, Beatriz Ramos, que ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino para que la Selección Nacional de México enfrente, en dos partidos, a la Selección Nacional de Argentina en la Fecha FIFA del mes de noviembre", publicó el seleccionado azteca en su sitio oficial.



De esta manera, Argentina volverá a jugar en el país luego de la decepción en el Mundial de Rusia: el último partido en suelo nacional había sido el 4-0 frente a Haití, disputado el 29 de mayo en La Bombonera.



¿Dónde pueden jugarse los encuentros? Una opción es que se dispute uno en Buenos Aires (con el estadio de Boca como candidato) y otro en el Interior. La otra variante es que los dos duelos sean fuera de la Capital Federal. Córdoba, Mendoza y San Juan son tres provincias que podrían pujar por albergar los encuentros.



"Hemos llegado a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para los partidos de la fecha FIFA en noviembre, para el sábado 17 y el martes 20, en ciudad por definir. Estamos muy contentos por el rival y por jugar de visitantes en este país y poder tener este momento tan relevante", comentó Beatriz Ramos, directora de comunicación e imagen de la FMF. Por contrato, Adidas organiza un partido por año para la Selección. En el 2017 fue el que jugó la Selección contra Rusia en Moscú.