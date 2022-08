Desamparados debía tener una semana 'tranquila'. Es que el hecho de cumplir este fin de semana con fecha libre en la Zona Sur del Federal A le brindaría calma para que Ricardo Dillon y el plantel mejoraran con el trabajo en las prácticas. Pero eso no terminó siendo así. El primer chispazo de la semana se dio el miércoles cuando se conocieron los horarios de la fecha 26 de la siguiente semana. El puyutano quedó diagramado por el Consejo Federal para recibir a Camioneros a las 11 horas, en el estadio Bicentenario de Pocito. Ese horario inusual por ser jornada laboral enfureció a muchos hinchas y se tradujo en bronca a través de las redes sociales. A ello se le debe sumar el descontento por ubicarse hace varias fechas en la zona de descenso, último en la tabla. Con este panorama, ayer al finalizar el partido del fútbol local en el Serpentario ante Colón, algunos integrantes de 'La Guardia Puyutana', la barrabrava de Desamparados, junto a socios e hinchas le pidieron charlar al todavía presidente, Juan Valiente. A la conversación se sumó por pedido de los simpatizantes el técnico, Ricardo Dillon. El cónclave, donde hubo cerca de 30 hinchas, se extendió por unas decenas de minutos y se realizó debajo de la Platea oeste, en el gimnasio del club.

Desamparados encadena ocho partidos sin poder ganar. En la campaña tuvo cuatro técnicos.

Si bien había efectivos policiales en el sector con motivo del partido de la 'Local', del lado de Valiente se pidió que no intervinieran en la charla. La conversación tuvo mucho de reproche del lado de los hinchas hacia Valiente y la dirigencia que encabeza. Se le reclamaron distintos puntos como la imposibilidad de volver a jugar de locales en el Serpentario por el Federal A, la jerarquía del plantel que se formó para esta campaña, como también la salida del propio Valiente que se va postergando debido a que aún no existió el llamado a Asamblea para la renovación de autoridades. Valiente explicó la situación desde el lado de los directivos, aunque esas respuestas, que no son nuevas de parte del también presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, no dejaron del todo conformes a los fanáticos. De hecho, el disparador para pedir esta reunión fue el tema del horario atípico del partido ante Camioneros para un día de semana. Fue ahí cuando Valiente les confirmó que se estaba tramitando modificarlo a las 13.15, algo que finalmente se ratificó más tarde. En ese sentido, desde la dirigencia revelaron que el Consejo les dio la designación de las 11 horas ya que Peñarol jugará en el mismo estadio también esa jornada a las 19 horas recibiendo a Otamendi.

Respecto al futuro electoral de Desamparados, se sabe que Valiente pretende entregar el poder a su sucesor, que en su momento sonó con fuerza para ser Leonardo Villalba aunque últimamente eso se enfrió, cuando las obras en el Serpentario estén listas.

Esto puede ocurrir cuando finalice la actual temporada del Federal A y entonces se sabrá el destino futbolístico del club. Habrá que ver si la situación actual, con mucha presión de parte de los socios e hinchas, lo permite.

"Nos quedan nueve finales y vamos a dejar todo lo que tenemos para dejar a Desamparados donde se merece", enfatizó Dillon, en un día de alta tensión en el mundo víbora.