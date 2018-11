Retoques. En San Martín, la previa al viaje a Tucumán pasó por la recuperación anímica del grupo y por los cambios tácticos que su técnico decidió para buscar la recuperación.

Se viene uno de los cruces directos por la permanencia para San Martín y será en Tucumán frente a un San Martín tucumano que pelea por quedarse. Después del cachetazo que le dio Defensa y Justicia en Concepción, en el campamento verdinegro hubo una profunda autocrítica y además de replantearse la actitud, el entrenador Forestello decidió retocar el modelo táctico pasando del 4-3-3 que utilizó en sus primeros tres partidos (Vélez, San Lorenzo, Defensa) para decidirse finalmente por el 4-4-2 retrasando a Gustavo Villarruel como volante por la derecha. En la semana, el técnico sanjuanino había probado con un modelo 4-3-1-2 pero finalmente esa opción quedó descartada. En las opciones de nombres, Forestello decidió cambiar poco respaldando la formación que había perdido el pasado lunes y solamente incluyendo como titular a Nazareno Solis en lugar de Diego Cardozo y a Facundo Erpen por Pucheta.



Así, la probable formación de San Martín en el Jardín de la República sería con Ardente en el arco; Yonatan Goitía, Francisco Mattia, Facundo Erpen y Federico Milo en la defensa; Gustavo Villarruel, Matías Fissore, Marcos Gelabert y Claudio Mosca en el mediocampo; Martín Bravo y Solis en el ataque. Del lado de San Martín de Tucumán -dirigido por Walter Coyette- no se anuncian novedades después de las dos últimas presentaciones que fueron más que positivas contra Racing y contra Talleres, en Córdoba. De no mediar imprevistos, San Martín formaría con Jorge Carranza en el arco; Hernán Petryk, Rodrigo Moreira, Lucas Acevedo y Maximiliano Martínez en la defensa; Álvaro Fernández, Adrián Arregui y Matías García en el mediocampo; Tino Costa como enlace y Gonzalo Rodríguez junto a Claudio Bieler en el ataque.



No será un partido más para San Martín. Contra los tucumanos es mano a mano por la permanencia, sabiendo que no habrá revancha.



Julio Barraza será el juez del partido más que crucial en el futuro verdinegro porque si bien ahora flota por encima de la línea de descendidos con un partido menos (suspendido ante Central que va el 5 de diciembre), un paso en falso más lo colocaría en posiciones más que comprometidas considerando la levantada de Patronato de Paraná que ya lo igualó en puntos, mientras que Belgrano está ahí.



Con Boca-River confirmado, el partido contra San Martín que debía jugarse el 11 quedó suspendido.