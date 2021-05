La Copa Diego Maradona que coronó a Boca en San Juan tuvo una marcada falta de emoción en su parte decisiva. La pandemia por el coronavirus y la consecuencia de no tener público en las tribunas conspiró contra un cierre tradicional. A ello se sumó un sistema menos atractivo en su desenlace. Con el nacimiento de la Copa de la Liga Profesional se buscó darle una vuelta de tuerca a ese déficit y la fecha final de los grupos demostró ayer que se acertó. El destino quiso que hubiera un plus inmenso en ese minuto a minuto que resultó frenético en el domingo: en un partido de Cuartos de final estarán cara a cara, en la mítica Bombonera, los eternos rivales, Boca y River. Sí, otro superclásico a la vista, luego de confirmarse hace unas semanas que los "primos" se medirán también en un solo choque, en este caso por los Octavos de final y de la Copa Argentina. Ese cruce no tiene fecha tentativa ni estadio neutral definido. El del fin de semana próximo hasta anoche tenía como fecha casi confirmada el domingo 16 de mayo, en Brandsen 905, en horario vespertino.

Algo que se reveló anoche ya con las llaves armadas y que fue confirmado a DIARIO DE CUYO por fuentes del gobierno provincial es que los dos partidos por las semifinales, previstos en estadios neutrales, tendrán como epicentro el Bicentenario de Pocito. Esos juegos podrán darse el sábado 22 de mayo o el domingo 23 del corriente. Hay que definir si los encuentros irán la misma jornada o desdoblados.

Lo cierto es que San Juan, que finalmente no tendrá el choque por Eliminatorias entre Argentina y Chile el próximo mes, si consiguió estar nuevamente en la cartelera del fútbol nacional con estos juegos. Más aún sabiendo que como mínimo vendrá uno de los dos clubes más grandes del país. La final de esta Copa está pautada para el flamante estadio de Santiago del Estero "Madre de Ciudades", el mismo reducto donde jugará Messi y compañía ante Chile el 3 de junio.

El Boca-River es un plus con que contará este certamen doméstico y más allá de algunas falencias en la organización y los arbitrajes, brindó un desenlace muy emotivo para conocer los ocho clasificados. Un dato para nada menor es que estarán en la recta final por el título cuatro de los "cinco grandes" del país: Boca, River, Racing e Independiente. Solo San Lorenzo no entró en los mano a mano, y eso le costo el cargo ayer mismo a su entrenador, Diego Davobe.

El superclásico se concretó anoche cuando Talleres, finalmente cuarto en la Zona B, perdió con Lanús y eso generó que Boca fuera el segundo. Independiente, que venció 3-1 a Huracán en una semana super convulsionada por su viaje a Brasil que incluyó la deportación de parte de la delegación por coronavirus, también sacó el boleto y ahora se le vendrá el siempre duro Estudiantes de Ricardo Zielinski. Vélez, lejos el mejor de esta rueda con 31 puntos, recibirá en Liniers a Racing, que tuvo la mejor actuación del ciclo de Juan Antonio Pizzi al doblegar en Avellaneda 2-0 a San Lorenzo. El cuadro de Cuartos se completa en Santa Fe entre Colón, puntero de la Zona A y que con el 1-1 del domingo ante su eterno rival Unión lo dejó sin play off, recibiendo a Talleres.

El sistema de definición de la siguiente instancia marca que serán a un solo encuentro, en el estadio de los mejores clasificados. Por eso, el Sabalero, el Xeneize, el Fortín y el Pincha gozarán de ese privilegio. En caso de igualdad durante los 90", el que llegue a semifinales se definirá mediante los penales.

Para Boca es el camino a buscar su primer tricampeonato doméstico de su historia. Es que el equipo de Miguel Russo viene sumando dos vueltas olímpicas: la Superliga que le arrebató en la última fecha a River, con aquel 1-0 (gol de Tevez) sobre el Gimnasia de Diego Maradona; y la Copa en honor al Pelusa

Claro que antes deberá pasar por sobre Marcelo Gallardo, alguien que en la historia contemporánea es un auténtico Napoleón contra los "primos".

El primero

En el caso del River de Marcelo Gallardo esta Copa de la Liga representa otra chance para lograr saldar una de las cuentas pendientes que tiene como DT de la Banda: ser campeón doméstico. El Muñeco, con doce títulos, es el más ganador en la historia del club pero no pudo conquistar un título de este estilo. Si levantó tres Copa Argentina.

FRASES

Héctor Martínez/Defensor de River

"Me gustaría jugar con Boca en cuartos. Es un partido único y se disfruta mucho. Igual, venga el que venga nosotros tenemos que seguir con lo nuestro para llegar a los más alto.

Me tocó volver al club para tener revancha. Sigo aprendiendo todos los dias de los jugadores hace años están acá y y trato de seguir con el laburo y seguir sumando".

PEDRO MONZÓN - DT alterno de Independiente

"Nos quedó un sabor muy feo cuando perdimos el clásico con Racing, por el penal que nos cobraron de manera tan equivocada.

Queremos jugar la revancha ya con Racing, pero sin que el árbitro sea Vigliano. Ojalá se pueda dar ese clásico, que sería por lo que entiendo solamente en la final por el título del torneo".

JUAN ANTONIO PIZZI - DT de Racing

"Teníamos las ganas y la ilusión de poder clasificarnos y con la tranquilidad que me transmiten los jugadores a la hora de afrontar los compromisos importantes. ¿Si esto fue una revancha? No... Yo hago lo mejor posible mi trabajo. Con responsabilidad, dedicación y franqueza. Después, cada uno podrá obrar como quiera, pero yo estoy súper tranquilo".