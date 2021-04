Paris Saint Germain de Francia, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, perdió ayer 1 a 0 como local ante Bayern Munich de Alemania, pero le alcanzó para clasificarse a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de fútbol amparado por el triunfo 3 a 2 en el partido de ida de los cuartos de final. El delantero germano camerunés Eric Choupo-Moting (PT 40m) marcó el único gol del encuentro en el estadio Parque de los Príncipes de París.

El equipo francés, con los argentinos Ángel Di María, de buen partido, y Leandro Paredes como titulares, dejó en el camino al último campeón de la Champions, el mismo que lo venció en la final del año pasado.

Bayern Munich tuvo la posesión de la pelota, pero extrañó a su goleador, el polaco Robert Lewandowski, quien tampoco fue de la partida en el encuentro de ida. Los de Pochettino, que venían de eliminar a Barcelona de España, continúan en camino en busca de su primer título en Champions. "Era un rival de una gran jerarquía y los pudimos superar en la serie: siento que fuimos justos ganadores", resaltó Angel Di María.

En otra llave, Chelsea de Inglaterra también obtuvo el pase a las semifinales a pesar de la derrota 1 a 0 ante Porto de Portugal en el Stamford Bridge de Londres. El equipo inglés hizo valer el 2-0 en la ida.

El iraní Mehdi Taremi marcó un golazo en el tercer minuto adicionado para Porto, que tuvo como titular al arquero argentino Agustín Marchesín, que de todos modos no alcanzó para pasar de fase.

Hoy se disputarán otros dos encuentros: Liverpool (1) Real Madrid (3) y Borussia Dortmund (1) Manchester City (2). Ambos a las 16 horas.

Le alcanzó. El Chelsea cayó de local 1-0 ante el Porto, aunque por el 2-0 en la ida pasó a semis.

Sin excusas

El presidente del París SG, Nasser Al-Khelaifi, aseguró tras la clasificación de su equipo para las semifinales de la Liga de Campeones que sus dos grandes estrellas, Kylian Mbappé y Neymar "no tienen excusas para marcharse del club", cuando acaben sus contratos en junio de 2022. "Podemos ganar la Champions, podemos ganar todos los títulos en juego. Kylian y Neymar no tienen excusas para marcharse", declaró exultante el catarí y agregó "ahora lo tenemos todo para ganar la Liga de Campeones. Tenemos un gran equipo y con respeto para los otros, estamos ahí (en la élite). Trabajamos desde hace años, pero el trabajo no ha acabado. Hay que mantener la calma porque el torneo no ha acabado".