Pablo Pérez, la principal víctima de la agresión de los hinchas de River al micro de Boca en la previa de la Superfinal, contó cómo vivió los hechos en el ingreso al Monumental y reveló que hasta la ambulancia que los trasladaba al sanatorio junto a Gonzalo Lamardo -el otro herido- recibió impactos de proyectiles.

"Había estallidos de vidrios constantemente. No fue muy lejos de la entrada, los piedrazos fueron hasta la puerta. Y después, cuando salimos del estadio, nos siguieron tirando a la ambulancia", afirmó, luego de un nuevo chequeo médico en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.

Además, el capitán de Boca agregó: "El episodio del sábado fue lamentable. Fue muy raro, no había mucha gente después del puente y de repente aparecieron todos acumulados en un solo lugar. Esto no puede pasar más. Si el ojo me lo sacan no me lo paga nadie".

Fuente: TyC