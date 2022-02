La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los árbitros correspondientes a la primera fecha del torneo de la Primera Nacional, en días y horarios a confirmar.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza-San Martín



Árbitro: Pablo Giménez



Asistente 1: Mariano Rossetti



Asistente 2: Nahuel Rasullo



Cuarto árbitro: Luis Martínez.

El torneo de la Primera Nacional, la segunda categoría del futbol argentino, comenzará el próximo viernes con la participación de 37 equipos que jugarán a una sola rueda -todos contra todos- con el objetivo de conquistar dos ascensos, uno directo y otro indirecto, a la Liga Profesional de Futbol (LPF) 2023.



El certamen, con una cantidad inédita de clubes, tendrá también dos descensos y durará hasta octubre, ya que tiene prevista su finalización antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que será el 21 de noviembre.



Los 37 equipos se distribuyen de la siguiente forma: 15 de la provincia de Buenos Aires; siete de la Ciudad de Buenos Aires; tres de Córdoba; tres de Mendoza; dos de Santiago del Estero; dos de Chubut y uno de Santa Fe, Jujuy, Chaco, San Juan y Tucumán.



La novedad será el regreso a la segunda categoría del fútbol argentino -después de mucho tiempo- de Chaco For Ever, que llega dese el Torneo Federal. Los de Resistencia son un histórico club de los torneos "nacionales".



Otra particularidad de la próxima Primera Nacional será la participación de dos equipos chubutenses de la misma ciudad: Puerto Madryn. Serán Guillermo Brown y Deportivo Madryn, también ascendido desde el futbol federal.



Desde la Primera B Metro llegaron Sacachispas, que competirá por primera vez en la divisional, y Flandria, que vuelve luego de tres años.



Con un mercado de pases relativamente "movido" hasta ahora fue Chacarita con 24 refuerzos el que mas incorporó. Entre algunos nombres con rodaje en la categoría, los de San Martin "repatriaron" al delantero Facundo Parra.



En Belgrano de Córdoba, siempre candidato, jugarán Joaquín Susvielles y Maxi Comba; y a Chaco For Ever se incorporaron -entre otros- Franco Canever y Lucas Chacana.



En Ferro Carril Oeste, que en el torneo anterior se quedó "a las puertas" de la final por el ascenso, se sumaron Fernando "Cuqui" Márquez, Enzo Díaz, el arquero Ezequiel Mastrolía y otros siete jugadores.



Quilmes, perdedor de la final 2021 por penales contra Barracas Central, sumó al experimentado arquero Martin Perafán, mientras que San Martin de Tucumán contrató a Milton Céliz, al juvenil de Racing Iván Maggi y a Diego Sosa.



San Martín tendrá al defensor Jonathan Botinelli y en Defensores de Belgrano atajará Fabián Assmann. En Almagro jugará Ezequiel Navarro Montoya, hijo del exarquero de Boca Juniors.



El libro de pases para los equipos de la Primera Nacional cerrará el próximo 24 de febrero y se descuenta que varios equipos apuntarán a seguir reforzándose hasta esa fecha.



Cómo se juega la Primera Nacional



Los 37 equipos jugarán todos contra todos, a una sola rueda de partidos, y ascenderán a la LPF el primero de la Tabla Final de Posiciones 2022 junto con el ganador de un Torneo "Reducido" por el segundo ascenso a la Primera División, según el reglamento aprobado oportunamente.



El campeonato marcará también la vuelta de los descensos, ya que al término del certamen perderán la categoría los dos equipos ubicados en los últimos puestos de la Tabla Final de Posiciones 2022, que en la temporada siguiente militarán, en la Primera B y/o en el Torneo Federal "A", según corresponda.



El torneo Reducido por el segundo ascenso lo disputarán los 12 clubes mejor ubicados en la Tabla Final y se jugará en varias fases.



En la primera instancia y a sistema de eliminación directa jugarán los clubes ubicados del 4° al 13° puesto que se ordenarán del 1° al 10°, y se cruzarán según la siguiente disposición: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7 y 5-6.



En la fase siguiente competirán los cinco clubes ganadores de la primera instancia además del equipo ubicado en el tercer puesto de la Tabla Final de Posiciones que ingresará directamente a esa definición.



La siguiente etapa la jugarán los tres ganadores de la última fase más aquel equipo ubicado en el segundo puesto de la Tabla Final de Posiciones 2022, que ingresará directamente.



La final por el segundo ascenso a la LPF 2023 se dirimirá entre los dos ganadores de las Semifinales.



Las instancias de 1ra. Fase y 2da. Fase se disputarán a un solo partido actuando como local el equipo mejor ubicado en la tabla, y en caso e igualdad al cabo de los 90 minutos, el ganador será aquel equipo mejor ubicado en la mencionada Tabla Final de Posiciones 2022.



Las instancias semifinales y finales se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro el equipo mejor posicionado según la tabla final.



Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualados, resultará ganador el equipo mejor posicionado en la Tabla Final de Posiciones 2022.



El apasionante torneo de la Primera Nacional, de característica federal y muy parejo en sus últimas ediciones, pide pista y ya acapara la atención de los numerosos hinchas del ascenso.