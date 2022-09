A menos de dos meses para el inicio del hockey sobre patines en los World Skate Games, que se desarrollará en San Juan, el entrenador de la selección argentina de hockey sobre patines masculino dio detalles de la preparación del equipo.

Invitado a Radio Sarmiento, José Luis Páez explicó que "por la pandemia no fue fácil este proceso desde que terminó el Mundial pasado. Queríamos entrenar en Europa y no se pudo, pero igual no va a generar inconvenientes".

El entrenador adelantó que "ya tenemos la programación previa al Mundial y falta que la aprueben. Con respecto a los entrenamientos, van a ser en el estadio Marcelo García de Pocito, que tiene el mismo parquet que el estadio Aldo Cantoni, donde será la competencia. Descartamos La Superiora y la cancha de UPCN, que no son aptos para el hockey sobre patines".

Páez jugó al misterio al ser consultado sobre los reemplazantes de Reinaldo García y David Páez, dijo que habrá jugadores nuevos y que convocará a una preselección de 15 integrantes. Cuando la lista mundialista quede definidida, los jugadores tendrán una estricta concentración.

Por último, el excampeón olímpico y del mundo como jugador, aseguró que "para ser campeón del mundo hay que ganar todo, no hay ventajas. Los partidos se ganan con pequeños matices, con aciertos ofensivos, o se pierden por desaciertos defensivos".