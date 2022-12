Países Bajos le ganó a Estados Unidos por 3 a 1 en el estadio Internacional Khalifa, por los octavos del Mundial de Qatar, y ahora será el rival de Argentina. Los goles de Memphis Depay (10m.), Daley Blind (45m.) y Denzel Dumfries (36m. ST) le dieron la ventaja a los neerlandeses frente a un inocente rival, Estados Unidos, que será uno de los tres organizadores de la Copa del Mundo 2026 (con México y Canadá). El descuento norteamericano lo marcó Haji Wright (31m. ST).

La principal diferencia entre los equipos estuvo en la efectividad con correlación a la generación futbolística. Países Bajos tuvo pocas pero convirtió, mientras Estados Unidos tuvo control de pelota, más intentos al arco y menor contundencia. El equipo de Louis van Gaal no negoció su origen, cuidó la pelota, y así nació el primero de Memphis Depay, en una jugada que comenzó en los pies de Frenkie de Jong en el área chica propia, ensanchó la cancha y se puso en ventaja cuando todo era desfavorable.

El desarrollo del segundo tiempo se mantuvo durante varios minutos bajo las reglas neerlandesas, sin demasiado sufrimiento, algo clave para la poca recuperación entre los partidos. Sin embargo, una falla de Memphis Depay en la salida le dio una chance inmejorable a Estados Unidos, que estaba dormido, y llegó el descuento tras una carambola en los pies del ingresado Haji Wright. Poco le duró la esperanza a los últimos representantes de la Concacaf, ya que Denzel Dumfries, la figura de la cancha, liquidó todo enseguida.

Países Bajos sigue en carrera, con la misión de romper el maleficio histórico de no ser campeón mundial, a pesar de las finales jugadas en 1974, 1978 y 2010. Un registro amargo que lo persigue.

LIQUIDADO. Estados Unidos quería y Dumpries decidió terminar todo al marcar el tercero de Países Bajos.

Equipo joven con otro libreto

Países Bajos, rival de la Argentina en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, es un equipo joven armado con la experiencia del DT Louis Van Gaal y alejado de la tradición futbolística de la histórica "Naranja Mecánica". Si bien nunca salió campeón del mundo, el seleccionado neerlandés en once participaciones fue finalista en tres ediciones: 1974 (perdió 1-2 con Alemania), 1978 (cayó 1-3 ante la Argentina en tiempo suplementario) y 2010 (0-1 contra España). Ningún otro seleccionado jugó tres veces el partido más importante del Mundial y no pudo obtener el trofeo. Después del tercer puesto en Brasil 2014 (luego de la eliminación con Argentina en semifinal) no clasificó a Rusia 2018.

De la mano de Louis van Gaal, uno de los exponentes más acabados de la depurada escuela futbolística neerlandesa, el conjunto "Oranje" se metió nuevamente entre los mejores ocho equipos del mundo con el octavo plantel más joven de los 32 que llegaron a Qatar.

Contrariamente a lo que dicta su tradición, dispone su mayor jerarquía de mitad de cancha hacia atrás pero durante el torneo se destapó con tres goles el delantero Cody Gakpo, de 23 años, que juega en PSV y ya está en carpeta de los principales equipos de Europa.

Países Bajos, octavo del ranking FIFA, complementa su muy buena defensa con otros futbolistas de jerarquía como Denzel Drumfries, Nathan Aké (Manchester City) y Daley Blind (Ajax), de 32 años y segundo más experimentado del plantel por detrás del tercer arquero Remko Pasveer, de 39 años. En ofensiva, sus cartas principales son los futbolistas de Barcelona Frenkie de Jong y el delantero Memphis Depay, quien apareció para abrir la victoria 3-1 contra Estados Unidos para clasificar a los cuartos de final de la Copa.

Un viejo conocido

Argentina se enfrentará a Países Bajos en una Copa del Mundo por sexta vez y el saldo es parejo con dos triunfos por lado en etapas eliminatorias y un empate en fase de grupos. El último antecedente es favorable en Brasil 2014.