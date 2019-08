Experiencia. Con 30 años y un extenso recorrido por varios clubes de Colombia, México y Argentina, Jhon Pajoy es ahora verdinegro.

Casi contra el cierre del libro de pases para la temporada de la Primera Nacional que será este jueves, San Martín se movió intensamente y este lunes ya concretó la llegada del delantero colombiano Jhon Fredy Pajoy, que viene de jugar en el Al Hazm de Arabia Saudita, en la primera parte de este semestre. La necesidad de tener más profundidad y contundencia generó la búsqueda de un delantero ya hecho, con mucha experiencia, que pasó por el fútbol de México con las camisetas del Pachucha, del Puebla. Y que en su Colombia natal salió de Chico, pasó por Boyacá, Once Caldas, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Bucaramanga. Además, Pajoy que tiene perfil izquierdo, pasó por el fútbol de Argentina para jugar en Talleres de Córdoba. Es la incorporación 14 de este receso para San Martín que ya le apunta directo en esta última semana al debut del sábado en Córdoba frente a Belgrano en Córdoba a partir de las 18. Pero no será la última porque el Verdinegro no se retiró aún del mercado y la búsqueda de un volante creativo para entregarle esa faceta de creación para San Martín, que desnudó esa falencia en la Copa Argentina.



Mientras, el plantel siguió con su agenda de trabajo teniendo previsto el viaje a Córdoba en las últimas horas de este jueves. El debut como local será el sábado 24 ante Estudiantes de Caseros a partir de las 17.