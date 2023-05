El Superclásico todavía sigue jugando. Aún 24 horas después del pitazo final de Darío Herrera. El gol de Miguel Ángel Borja en la agonía del partido pasó a segundo plano tras la escandalosa pelea entre los jugadores de River y Boca. El conflicto se desencadenó por un gesto de Agustín Palavecino, que le gritó el tanto del colombiano en la cara a Jorge Nicolás Figal. Luego de lo sucedido en el Estadio Monumental, el mediocampista rompió el silencio en TyC Sports y habló sobre la victoria millonaria y el posterior bochorno.

"Después de ver todos los vídeos y la locura que se generó, estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad. Cuando me cayó la ficha en el vestuario y vi los festejos desde ahí por la expulsión pensé: ´Para qué´. Porque me estaba perdiendo algo único. Ganar esta clase de partidos con tu gente lo tenés que disfrutar", aceptó el volante del equipo de Martín Demichelis, y agregó: "Estoy muy tranquilo con la clase de persona que soy. Nunca es tarde para aprender y todo sirve como experiencia"

Además, Palavecino admitió que el conjunto millonario venía de "un golpe duro" después de lo que significó la derrota por 5-1 contra Fluminense por la Copa Libertadores y que "se había hablado mucho en la semana" previa al Superclásico. Uno de los que calentó el encuentro en la antesala fue Nicolás Figal. El defensor había chicaneado a River tras la victoria del Xeneize contra Racing el pasado 30 de abril: "Ahora, iremos paso a paso, a Chile a ganar y hacer un buen partido al gallinero".

"Fue una mezcla de sensaciones. Si en cualquier clase de partido estás con las pulsaciones altas, imaginate en este. No me supe controlar y fue un error. No es la imagen que queremos dar en River. Lo dejaron bien en claro Martín (Demichelis) y Enzo (Pérez), es un legado que se viene marcando. Hay un camino marcado y la idea es seguir por ese camino", señaló el exjugador de Platense.

La charla con Enzo Pérez y Martín Demichelis después del Superclásico

El futbolista de 26 años confirmó que pudo conversar con el entrenador y el capitán de River horas más tarde del partido: "Enzo ayer estaba descontrolado y festejando, hizo un partidazo. Hoy a la mañana lo hablé más en frío con él. Se río un poquito pero fue con cagada a pedos. Y ayer hablé con Demichelis".

Tras la victoria millonaria, el mendocino había reconocido el error de su compañero. "Creo que lo que hizo Pala (Agustín Palavecino) no está bien. Siempre decimos que de los errores se aprende, con nuestros errores y virtudes siempre hablamos dentro del campo de juego y no está bien de los dos lados, no es la imagen que tenemos que dar para afuera", indicó.

También, Palavecino dio su perspectiva respecto de los minutos que se perdieron y la cantidad de personas que entraron al césped del Monumental en el medio del tumulto. "Cuando yo grito el gol, el primero que saltó fue Romero y después se empezó a meter gente a la cancha. Si se hubiese separado entre los que estábamos jugando, por ahí terminaba ahí nomás. Pero como se metió tanta gente y se empezó a repartir un poco, fue difícil después separar. Hubo muchísima gente y por eso hubo las expulsiones que hubo y estuvo parado esa cantidad de tiempo", sentenció.

La opinión de Palavecino sobre el polémico penal

El mediocampista no le escapó a la polémica y brindó su punto de vista sobre la jugada en la que Darío Herrera sancionó la pena máxima. "Cuando tiro el centro, veo que Pablo llega primero que Sández y lo termina tocando. Para mí, sinceramente, fue penal", puntualizó.