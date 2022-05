A solo cuatro días del inicio del nuevo torneo de Primera División, Martín Palermo renunció hoy como entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, y según confirmaron desde su entorno, pese a que su contrato finalizaba a fin de año decidió dar un paso al costado debido a "un desgaste en la relación" con algunos dirigentes del club y a que "no se sintió valorado" tras el desempeño del equipo en la Copa de la Liga Profesional.



La noticia produjo sorpresa en el club del puerto marplatense, que no brindó información oficial al respecto y que deberá buscar contra reloj un reemplazante, de cara al debut en el campeonato el próximo lunes, ante Argentinos Juniors.



"Se produjo un desgaste en la relación y a veces no coinciden los objetivos y las formas para alcanzar un propósito", informaron allegados del exgoleador de Boca, que se había hecho cargo del plantel en septiembre de 2021, tras la salida de Fernando Gago.



Según sus voceros, Palermo consideró que "era el momento de dar un paso al costado para darle la libertad al club de hacer lo que quiera", y además, "después del logro histórico conseguido, no se sintió valorado".



Bajo su conducción, Aldosivi fue uno de los ocho clasificados a la instancia final de la Copa de la Liga, donde cayó en cuartos de final 5 a 0 ante Racing, y logró alejarse de los últimos puestos en la tabla de promedios.



En los primeros días de marzo, habían circulado rumores sobre su presunta intención de dejar el club, pero eso finalmente no ocurrió y el propio entrenador desmintió esas versiones y aseguró que cumpliría su contrato.



"Les doy toda la tranquilidad de que mientras mi contrato esté vigente me entregaré al máximo por el club", aseguró entonces.



En su paso por el club, dirigió 27 partidos, 12 de los cuales fueron triunfos, cinco empates y diez derrotas.