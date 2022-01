Atlético Alianza vive por estas horas un presente más que optimista en el Torneo Federal Amateur. Luis Pallaroni, el técnico lechuzo, analizó ayer al plantel que dirige de cara a la revancha por las semifinales de la Región Cuyo que disputará el domingo ante la Escuela de Fútbol Infantil Juniors de San Luis. La ventaja 4-0 en la ida los llena de confianza pero no los saca de contexto en el objetivo que persiguen: el ascenso al Federal "A".

"Encaramos esta semana tranquilos por el resultado pero somos conscientes de que todavía no conseguimos nada. Estamos en una recta final de torneo donde se viene lo más duro pero también es lo más lindo", expresó.

El técnico lechuzo tenía bien estudiado al elenco puntano porque presenció la revancha entre EFI y Huracán de San Luis: "Ese día vi que físicamente se quedaba mucho, esperaba y se dedicaba más a defender que a atacar. Creo que ahora de cara a la revancha nos puede servir que el rival va a salir a jugar de igual a igual y hay que ver si están preparados para los 90 minutos", sostuvo. Sobre cómo se dará esa revancha sabiendo que Alianza va ganando la serie 4-0, Pallaroni explicó que no se guardarán nada: "Vamos a ir a jugar de igual a igual, no sirve de nada ir a esperar cuidando el resultado, vamos a ir a proponer como lo hace Alianza siempre".

Pallaroni, ese técnico pocitano que Alianza adoptó hace años, sabe que el fútbol siempre da revancha y que este torneo puede servir para saldar heridas del certamen anterior cuando FADEP de Mendoza los eliminó en los penales después de una estupenda campaña: "Es una enorme oportunidad para dejar de ser amateurs, queremos volver a una categoría nacional. Cuando perdimos con FADEP quedó esa espina, queríamos una revancha inmediata y por eso se dejó la base para un torneo local que por suerte lo ganamos. Ahora sabemos que depende pura y exclusivamente de nosotros", expresó.

El plantel, que él mismo conformó con el paso de los años, entró en el análisis del DT: "El grupo está consciente de lo que quiere y eso me deja tranquilo porque en cada entrenamiento se brinda al 100% y el jugador sabe que cualquiera puede jugar. Tengo una base importante que viene trabajando conmigo hace 4 o 5 años", comentó. ¿Qué otras virtudes encuentra en su plantel? El DT expresó: "Es un grupo de jugadores que además de tener grandes condiciones futbolísticas son grandes personas y eso vale muchísimo porque siendo buena persona sabés entender la forma de trabajar, si no te toca jugar tenés que apoyar porque si ganamos, ganamos todos. Si logramos el ascenso, todos van a tener un contrato y van a poder dedicarse de lleno al fútbol", contó.

Pallaroni sabe que para el ascenso falta, pero va en camino y sabe que de lograrlo, plasmará su nombre en la historia de la institución de Santa Lucía: "Por ahí no me doy cuenta o tomo noción de lo que hemos logrado estos años. Por ahí es tan grande la ilusión que tengo de llegar a un Federal A que no me doy cuenta lo que hemos logrado para atrás. ¿Si este es el año? Ojalá. Nos vemos tan cerca que todos estamos ilusionados. El hincha de Alianza está esperando el ascenso hace años", manifestó el DT.

Árbitro mendocino para la revancha

Alianza viajará mañana viernes rumbo a San Luis para disputar la revancha de las semifinales de la Región Cuyo ante EFI de San Luis. El encuentro, a disputarse el domingo a las 18 en cancha de Estudiantes de San Luis, será arbitrado por el mendocino Gabriel Araujo. El Lechuzo ganó la ida por 4-0. De clasificarse a la final, enfrentaría al ganador de FADEP y Gutiérrez de Mendoza, fue el "Celeste" quien ganó 3-0 en la ida. Después de eso, el ganador de esa llave clasificará a una final a partido único por el ascenso ante el ganador de la llave Centro o La Pampa.