Todos esos entrenamientos que observó desde las tribunas de las canchas, ya sea de Sportivo Desamparados o de San Martín, valieron la pena para Luis Pallaroni. Hace rato que venía pidiendo cancha para dirigir en alguno de los clubes más populares de San Juan por eso no dudó en decir que sí cuando lo llamaron desde Puyuta el domingo por la noche. El pocitano hizo todo rápido para vincularse con Sportivo y este mismo martes asumió al frente del plantel para comandar este Regional Amateur.

"No dudé en venir pero tengo muy en claro que no hay margen de error", abre la charla el técnico pocitano. Es que Sportivo se armó para ser candidato pero comenzó con el pie izquierdo el domingo perdiendo en Ullum ante San Lorenzo, derrota que le costó el puesto a Emanuel Guirado. El torneo por demás duro, tiene esta primera fase seis partidos clasificando el primero de la zona y los cuatro mejores equipos que terminen segundo en las 14 zonas de la Región Cuyo (la integran los equipos de San Juan, Mendoza y San Luis), es por eso que en Sportivo se mentalizaron en clasificar en el primer puesto teniendo en cuenta lo complicado que será meterse como segundo.

"Lógico que la misión es clasificar primero y creo que hay buen material para hacer las cosas bien", expresa Pallaroni que dejó Atenas de Pocito para llegar a Puyuta. "Me preparé hace años, era mi sueño poder dirigir Desamparados. No es lo que imaginé porque por ahí si dirigís un Torneo Local o un Federal tenes 20 o 30 fechas pero ahora es un torneo super corto donde si perdes dos quedas con un pie afuera. Es lo que me tocó y por algo Dios me lo puso en mi camino", manifiesta.

Este martes dirigió la primera práctica al frente del plantel y si bien dejó que el mismo plantel tenga una charla interna haciendo los mismos futbolistas el análisis-autocrítica de la derrota, Pallaroni se mentaliza que restan cinco finales. "Se habló con los muchachos y saben que no hay tiempo para lamentars. Hay que ir partido a partido pero sabiendo que cada partido es una final. Si perdes te sacan mínimo o 5 o 6 cuando te quedan 9 en juego", explicó.

Pallaroni ya es conocedor del Regional Amateur: con Alianza perdió la final por el ascenso ante Atlético Paraná. "Dios quiera que ésta sea mi revancha", aclaró.

Su obsesión por querer dirigir Desamparados y el trabajo que plasmó durante años, el pocitano a sus 46 años los pondrá en juego en este Regional. "Desamparados es un club que te exige salir a ser protagonista en cada cancha. No te queda otra. Si vestis esta camiseta tenes que ir a todas las canchas a buscar vos el partido. Yo tengo más ganas de ganar que el mismo hincha de Desamparados", sintetizó.

La primera final será este domingo a las 20 horas en el Serpentario recibiendo a Colón Junior. De cara a ese encuentro ya podrá contar con dos jugadores de experiencia que serán clave: Lucas "Tuta" Jofré y Marcos Figueroa que ya fueron habilitados para poder jugar, en tanto que esperan por la habilitación de Pablo "Peca" Jofré.

Pallaroni, ese DT que con 11 años de experiencia ya jugó 13 finales y ganó 7, se ilusiona con poder aprobar el enorme desafío que asumió. Por lo pronto ya trabaja para dar el primer paso con éxito este domingo en Puyuta.