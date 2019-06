Directo. El Cabezón Ruggeri le pegó a César Menotti, ausente en Brasil por un tema de salud, por sus críticas a la Selección y su forma de juego en la Copa América.

Oscar Ruggeri volvió a apuntar sus cañones contra el director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, y lo criticó por el presente de la Selección argentina. Además, se postuló para ocupar el lugar del "Flaco" en la AFA.



"¡Basta ya! Nunca tuve la oportunidad de trabajar en la Selección, pero no de técnico. Muero por eso. Y estoy preparado", dijo sin filtro el "Cabezón" en vivo en Fox Sports. "Si yo sabía que ponían a Menotti para sacar a Burruchaga, me postulaba", agregó el exdefensor, campeón del mundo en México "86.



Ruggeri criticó a Menotti por su desempeño al frente de las Selecciones Nacionales de AFA: "Nunca dije nada porque "Burru" es un amigo y no me iba a meter. Nadie dice nada. Menotti declara desde allá con los jugadores acá", dijo el Cabezón, desde Brasil durante la cobertura de la Copa América.



El Flaco se encuentra en el país debido a un problema de salud, aunque en los últimos días escribió su habitual columna de opinión en el diario catalán Sport donde criticó la forma de juego de la Albiceleste.



Por otro lado, Ruggeri defendió a Scaloni: "Se la está bancando solo acá, son los primeros pasos, le tienen que dar una mano. Déjense de joder, no se puede ser tan malo". Para concluir, Ruggeri reiteró sus ganas de trabajar en AFA: "Muero por trabajar con la Selección argentina. No me interesa en absoluto dirigir, no estoy preparado para eso, pero para lo otro sí. Para estar al lado del entrenador".

Roldán, el juez

Argentina y Venezuela se enfrentarán el viernes por los cuartos de final de la Copa América y la Conmebol confirmó que el colombiano Wilmar Roldán (foto) será el árbitro del encuentro.



El colombiano dirigió a la Selección en cinco oportunidades, con solo un triunfo albiceleste, dos empates y dos derrotas, casualmente en los últimos dos encuentros.



Roldán estuvo como árbitro en la final de la Copa América del 2015 donde los trasandinos ganaron por penales, el 4 de julio.



Mientras que el árbitro argentino, Néstor Pitana, fue designado para dirigir Colombia-Chile.