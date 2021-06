Tras semanas de incertidumbre, la dirigencia del "Ciclón" hizo caso a la propuesta del flamante director deportivo Mauro Cetto, quien ya había llevado al ex marcador central uruguayo a Rosario Central.

"Este es el paso de mi carrera. Me llega en un momento justo, con experiencia, fui creciendo en mi carrera. Jugué muy poco en San Lorenzo, aquel problema en el gemelo y por eso me fui. Se encariñaron, soy simpatizante del club, estamos prontos", aseguró Montero, en una entrevista con la radio uruguaya "Sport 80".

"Es un orgullo que me hayan llamado, me dijo que conmigo dormía tranquilo. Nos consideran gente seria. Nosotros trabajamos, para nosotros llegar a Argentina es un paso importante. No la podemos desperdiciar", agregó el DT, que llega tras una experiencia en el Sambenedettese, de la Serie C de Italia.

El entrenador de 49 años, que también dirigió en Boca Unidos de Corrientes y Colón de Santa Fe en nuestro país, asumirá antes del inicio de la pretemporada, prevista para el próximo 17 de junio en la Ciudad Deportiva de Bajo Flores.