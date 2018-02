San Martín no tuvo suerte en el mercado de pases veraniego durante el receso de la Superliga. De los tres jugadores que trajo, solo Camilo Cándido está disponible para jugar, ya que el caucetero Zacarías Morán Correa se cortó los ligamentos de una rodilla cuando apenas tuvo un día de entrenamiento en su nuevo club y porque, de manera increíble, Andrés Romero se fue del club tan solo 13 días después de haber sido contratado.

El delantero cordobés de 28 años llegó al Verdinegro después de tener dos meses de inactividad, fue parte de algunos entrenamiento con sus nuevos compañeros y el pasado fin de semana se fue a su provincia natal, desde donde les comunicó a los popes del club de Concepción que no solo no vestirá esa camiseta sino que también se retirará del fútbol.

Andrés Romero venía de jugar en el Montreal Impact de la Major League Soccer. En Argentina debutó en Argentinos Juniors y después se fue a jugar a Brasil.

En las últimas horas, Romero dio a conocer su llamativa decisión a través de su cuenta de Instagram. "Hoy me retiro del fútbol profesional, pero no me retiro como la mayoría de los jugadores con unas lágrimas, todo lo contrario".