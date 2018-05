Sigue. Según Angelici Guillermo Barros Schelotto continuará en el cargo en el campeón de la Superliga.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, no solo ratificó en el cargo al director técnico Guillermo Barros Schelotto sino que pidió que siga "por muchos años más", tras lograr anoche el bicampeonato en la Superliga Argentina de fútbol (SAF). "Es el entrenador que siempre quisimos tener. Me llevo bien. A veces discutimos, pero con respeto. Es un gran profesional y una excelente persona. Ojalá tengamos Guillermo por muchos años más porque eso querrá decir que nos acompañaron los buenos resultados", sostuvo Angelici.



"Me voy juntar con él y su cuerpo técnico para ver qué jugadores debemos sumar. Pero no vamos a traer jugadores por traer. Serán dos o tres puntuales, en los puestos que necesitemos. Vamos a consensuarlos", agregó el "Tano". Y siguió: "Buscaremos estos refuerzos más allá de que clasifiquemos o no a los octavos de final de esta Copa Libertadores. Vamos por el tricampeonato", prometió.



"La idea es tener dos o tres opciones en los puestos que busquemos. Porque en caso de que se caiga uno, podemos ir por otro sin perder tiempo", explicó. De esta manera, el "Tano" descartó la salida del mellizo Guillermo, quien tiene contrato hasta fin de año.