Con 7 años en el fútbol ecuatoriano, Raúl Antuña conoce como pocos las dificultades a las que se enfrentará Argentina cuando el martes deba enfrentar a la selección de ese país para definir, nada menos, si clasificará o no a Rusia 2018. El partido se disputará en el Estadio Atahualpa de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, algo que siempre fue un escollo difícil de superar para la albiceleste. Sin embargo, el choque será a las 18.30 de allá y eso será un factor fundamental, según aseguró el Purruco a DIARIO DE CUYO.

"El tema de la altura hay jugadores a los que no les afecta, están acostumbrados. Yo siempre digo que varía mucho en relación al horario que vayan a jugar. En la noche, después de las 19, ya no se siente tanto. Es lo que a mí me pasó, lo que yo viví. Jugar a las 16 horas, en Quito, es difícil porque siempre llueve y después sale el sol. Siempre a Argentina lo han hecho jugar a esa hora y no ha sacado buenos resultados en los últimos tiempos. Por la hora a la que juegan, creo que tienen grandes chances, pero también es cierto que viene todo cuesta arriba", analizó Antuña.

"No pudimos ganarle al último de las Eliminatorias, ni a Perú que si bien venía en levantada, siempre le hemos ganado. La mano viene torcida. El deseo es que gane, pero va a ser un partido muy duro", agregó.

Al momento de analizar el presente de la selección dirigida por Sampaoli, el DT puyutano sostuvo que "hay mucha ansiedad, mucha presión sobre este grupo de jugadores para conseguir la clasificación como sea. Tenemos que entender que no estamos jugando bien. A lo largo de las Eliminatorias, Argentina no ha tenido funcionamiento, no ha tenido juego colectivo. Se ha basado mucho en las individualidades y esto es un juego de equipo. Si anda bien en lo colectivo va a ganar. Estamos esperando que nos salve un jugador y no ha sucedido".

Antuña jugó en Ecuador entre 2002 y 2009, en Aucas, Deportivo Quito, Olmedo y Deportivo Cuenca, entre otros.