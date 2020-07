Con el ascenso a la Premier League y el título asegurado de la Championship, Leeds venció ayer a Derby County por 3-1 en condición de visitante y luego del encuentro habló Marcelo Bielsa.

"Quisiera que la atención no se fijé en mí", aseguró el entrenador argentino en el arranque del diálogo con los periodistas y explicó: "Es un momento para agradecerles a los jugadores y dedicar al público el logro".

"Agradecer al club y a sus autoridades por todo lo que nos permitieron", agregó Bielsa y reiteró que "los grande actores de este momento los jugadores y el público".

El técnico argentino fue consultado respecto a qué necesita este Leeds para tener buen papel en la Premier League y destacó: "Es un análisis que no he hecho, anticipar conclusiones siempre es difícil y si uno no ha pensado en el tema, más difícil todavía".

A Bielsa le ofrecerán un sueldo mensual de 45 millones de pesos para dirigir en la Premier.

Por último, Bielsa se refirió a la cantidad de saludos y felicitaciones que recibió después de la consagración del Leeds. "El afecto es la pretensión máxima de los humanos. Hay dos tiempos de afectos, los cercanos y estos que son masivos", aseveró el Loco. Cuando le preguntaron si esta vuelta olímpica era parte de una carrera exitosa, por incluir los Juegos Olímpicos, hizo un balance pesimista. "Eso claro que me da alegría, pero si usted hace los porcentajes... Yo hace 30 años que hago esto, y haber incluido un título no cambia mucho los porcentajes desfavorables que no tengo", dijo. Recordar: también fue campeón con Newell"s y Vélez en los 90. Cuando le preguntaron por su paso por la selección albiceleste, destacó que "nosotros alrededor de un equipo en este tiempo hay 25 personas aparte de los jugadores. Cuando yo dirigí a la Selección Argentina éramos cinco. Ahora hay un apoyo en la parte física, en la parte técnica táctica, en la logística, en la salud, en el mantenimiento de las instalaciones que usa el equipo, en la limpieza del lugar en que trabajamos, en el apoyo de la academia, en todos esos sentidos, sin excepción, el nivel del club ha sido inmejorable. Tengo una gratitud especial por estos segmentos, y me estoy olvidando de la gente que se encarga de seguridad y el transporte".



Memoria

El Leeds recordó muy especialmente al Derby County, club que se burló del equipo que dirige Bielsa cuando saltó el tema de espiar entrenamientos: ayer publicó un video que simulaba ver con binoculares el escudo del Derby.

FA Cup



Chelsea, con el argentino Wilfredo Caballero en el arco, se metió en la final de la FA Cup al vencer por 3-1 a Manchester United en Wembley, donde David De Gea tuvo una tarde para el olvido. En la final, el Chelsea se medirá con Arsenal el 1 de agosto.