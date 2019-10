Referente. Matías Caruzzo habló del presente Canalla.

El defensor de Rosario Central Matías Caruzzo dijo que "deberíamos tener cuatro puntos más, los dos de Racing y los dos de Patronato, me parece que son los que hoy estamos lamentando, pero es fútbol, el otro día no tuvimos la suerte necesaria y lamentablemente no pudimos ganar".



En la charla con la prensa sostenida en el country de Arroyo Seco, el zaguero opinó que "hoy es un dato de color ser uno de los dos invictos. Es lindo, pero nos gustaría estar más arriba en la tabla y el objetivo es tratar de ganar tanto de local como de visitante, más allá de que hay partidos más importantes, como el clásico, porque todos suman tres puntos. Ganar tenés que tratar de ganar todos los partidos".



En este sentido, con relación con el clásico rosarino, Caruzzo recordó que "en su momento dije que Newell"s había sido superior en el primer tiempo y que nosotros habíamos sido un poquito superiores en el segundo, pero no en el nivel en el que jugamos con Racing".



En cuanto a su equipo, el defensor sostuvo que "hay un buen plantel, un buen recambio, peleamos un solo torneo, hay buena gente por sobre todas las cosas, y es importante plantearle al técnico un problema a la hora de elegir a quién poner".



Consultado sobre la campaña, Caruzzo expresó: "Hay que pensar en grande y tratar de salir a ganar como hicimos el otro día con Racing".