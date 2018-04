Complicado. El Rojo quedó mal parado en la Copa.

El defensor de Independiente Nicolás Figal fue contundente al estimar que perdieron porque se "durmieron en el saque lateral que generó el gol de Corinthians", en sus declaraciones al término del partido jugado antenoche en Avellaneda, que ganó el equipo brasileño (1-0) por el Grupo 7 de la Copa Libertadores.



"Hicimos un buen partido, pero nos dormimos en el saque lateral que posibilitó que ellos llegaran al gol para ganar el partido", sostuvo el zaguero de los "rojos" en sus primeras declaraciones a la prensa, reconociendo el error defensivo. "Por eso y por la derrota nos vamos con mucha bronca, más que era un partido que sabíamos que no debíamos perder", prosiguió Figal.



"Sobre los fallos del árbitro (el uruguayo Daniel Fedorczuk) no quiero entrar en la discusión si hubo penal o no en el tiro libre de (Fernando) Gaibor y tampoco si hubo off side o no de (Silvio) Romero porque si no parece que siempre entramos en el mismo reclamo, si en definitiva lo perdimos por dormidos", siguió manifestándose "masticando" bronca.