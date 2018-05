Autorizado. La experiencia le permite a Kempes analizar esta Selección.

Mario Kempes brilló en el equipo campeón del Mundial "78 y la experiencia le permite analizar el presente de la Selección. "Sampaoli no quiere cambiar por temor. Sampaoli tiene que morir con la de él. Sabe que si le va mal lo van a echar igual, no tiene que tener miedo a cambiar", declaró ayer en un diálogo con el programa radial "El Mundo Fútbol Club".



Además analizó el juego de Messi y cómo amoldarlo al equipo: "¿Con quién va a rodear Sampaoli a Messi? Con los mismos de siempre. En menos de 15 días no va a conseguir el funcionamiento perfecto del equipo", declaró. Y añadió: "El problema es que en Barcelona disfruta jugando. Y venir a la Selección es un sacrificio".



A su vez planteó como una ventaja que no esté entre las favoritas para ganar el Mundial : "Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es no ser candidata. Si va como favorita al lado de España, Alemania y Brasil, le van a pegar dos cachetazos y se va a volver". A la hora de analizar la delantera del conjunto de Sampaoli, remarcó una ausencia que generó varias opiniones encontradas: "¿Por qué va a arrancar Higuaín? Si Agüero entró e hizo un gol. Y me hubiese encantado que estuviera Icardi".