Por los festejos del triunfo y para quedarse con lo positivo del fin de semana, que fue su tremendo dominio en el Top Race Junior, el piloto sanjuanino Juan Cruz Roca intentó disfrutar la victoria y en ese momento no ahondar en la situación irregular vivida en el autódromo de Buenos Aires. Pero el día después, con la cabeza más fría, el ganador de la primera fecha del calendario aseguró ayer no tener dudas de que fue víctima de un sabotaje en su vehículo, ya que alguien desconectó intencionalmente la manguera de combustible para que su auto fallara en carrera, según explicó. Afortunadamente advirtió a tiempo el problema, a la vez que en el equipo tomarán medidas de seguridad.

Según relató Roca, en las vueltas previas a engrillar comenzó a advertir olor a nafta en el habitáculo. Y que antes de completar el segundo giro, el auto fallaba y él prácticamente no podía respirar por la irritación en las fosas nasales. "Le avisé al equipo que era insoportable el olor, así que entré a boxes. Cuando sacaron la trompa vieron que la manguera de la bomba de combustible había sido desconectada. Trabajaron en forma increíble para poder mandarme de nuevo a la pista, pero tuve que largar desde la calle de boxes", relató Roca, quien pese a todo tuvo una gran remontada para ganar la carrera y cerrar un fin de semana ideal, pues también fue primero en los entrenamientos, la clasificación y el Sprint.

¿Qué hace sospechar de un sabotaje? Que el auto había quedado listo para largar la final tras el triunfo del sábado en el Sprint, indicó. "No había que tocar nada, era imposible que los chicos hubiesen hecho algo. Alguien metió mano y suponemos que fue en la noche, cuando nos fuimos del autódromo. No tenemos idea de quién pudo ser. Los boxes están todos comunicados, pudo ser cualquier persona. Y sinceramente me dio pena lo que pasó, quedé amargado", destacó Roca.

El hecho quedará así por ahora y harán borrón y cuenta nueva, pero en el equipo SDE San Juan decidieron tomar medidas de seguridad. "Como primera acción colocaremos una funda sobre el auto, que lo cubra totalmente. Y a la vez, hacerle marcaciones para determinar si alguien la movió o la sacó. Algo tenemos que hacer porque si en vez de dos vueltas de calentamiento era una, me quedaba sin nafta en el primer giro de la carrera", aseguró el piloto.

¿Pasó antes?

Tras el episodio en el Coliseo porteño, Juan Cruz Roca hoy analiza la situación, ata cabos y entiende que el año pasado también alteraron su auto. "Tocaron el alerón trasero y afectaron la calibración", expresó Roca. Esto, para perjudicar la performance del auto con respecto a la carga aerodinámica. Fue mientras Roca luchaba por el campeonato.