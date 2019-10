Jugadores, exjugadores, técnicos, periodistas y hasta un árbitro, opinaron sobre el Superclásico que definirá al finalista de la Copa Libertadores. A pesar del 2-0 de River, el deporte local manifestó que la serie está abierta y que Boca, siempre que su DT cambie el planteo futbolístico, dará pelea. Todos coincidieron en la superioridad del Millo en la ida y también estuvieron de acuerdo en el planteo mezquino del "Xeneize". Con respecto a la implementación del VAR que generó polémica en la semifinal de ida, sobre todo en el penal de Emmanuel Mas, la mayoría se mostró en desacuerdo con su uso. El "Súper" está abierto y para los sanjuaninos el milagro existe del lado xeneize...

Figura. Ignacio Fernández fue clave para River que castigó a Boca, que deberá hacer al menos tres goles para seguir soñando.





FEDERICO ACEVEDO

Exjugador

"La serie está cerrada. Si bien esto es fútbol, Boca debería hacer tres goles y rogar que River no haga ninguno y jugando de la forma que jugó lo veo muy complicado. Si bien no soy hincha de ninguno, tengo preferencia por Boca pero debo elogiar el juego de River donde todos juegan, todos defienden, todos van al frente. Cuando un técnico consigue eso se acerca al éxito. Es muy difícil que Boca logre darlo vuelta porque todavía está golpeado de la otra final y eso sumado a la presión de la gente es un combo. Boca antes ganaba con actitud, "a lo Boca", pero ahora no creo que pase. Se defendió mucho porque el ADN de Alfaro es ese, por más que tenga jugadores para ir adelante la idea era neutralizar a River. Con respecto al VAR no me gusta, soy de la época en donde aprendimos a jugar al fútbol en un campito y el roce era parte del juego".

MARIANO NUÑEZ

Exjugador

"Me duele decirlo pero para mí la serie está cerrada prácticamente. Fue muy mezquino el planteo de Boca porque ya se sabe de antemano que eso propone Alfaro siempre. Después del último Superclásico por la Superliga, donde no jugó a nada, en este por la ida de la Copa creo que arriesgó un poquito más y tampoco le dio resultado. Con el 1 a 0 a lo mejor la historia sería otra y tendría esperanza en que se puede dar vuelta, pero no creo que lo pueda revertir con este River y este Boca. River juega bien, Gallardo propone siempre un planteo agresivo, con un equipo más aceitado que no descuida nada atrás y no perdona nada adelante; Boca para mejorar debería arriesgar, ser más audaz y salir por todo. Con respecto al VAR nunca estuve de acuerdo con la implementación. Me parece un desastre de la forma en la que se aplica, le quita el folklore al fútbol".

SEBASTIÁN CARUSO

Periodista de Telesol

"La serie no está cerrada a pesar de que es un milagro lo único que puede salvar a Boca. Para la revancha Boca tendrá que cambiar de libreto y jugar de una forma que no se ha visto hasta ahora: atacar a River y con eso conseguir un gol en el primer tiempo, con eso cambiaría la cosa. Caso contrario creo que puede terminar en una goleada histórica en favor a River porque si Boca no consigue el primer gol estará tan expuesto a una contra de River que podría terminar muy mal. El equipo de Gallardo juega bien, genera muchísimas ocasiones de gol por partido y por ahí tiene la mala suerte de que no puede meterla, sin dudas que es muy superior a Boca. En la previa ya se sabía que se podía dar un partido así. ¿Qué pienso del VAR? Que arruina el fútbol. El penal fue penal pero debería aplicarse en el momento, es feo que el arbitro vuelva atrás".

PABLO JOFRÉ

Jugador de Desamparados

"Se esperaba un partido así como se dio, con Boca esperando y apostando a lo defensivo y River sabiendo a lo que juega y yendo a buscar el gol como lo viene haciendo. Era sabido que por ser local River iba a llevarse una diferencia, aunque no pensé que fuera con ese marcador. En lo particular creo que la serie no está cerrada porque esto es fútbol y mientras haya una mínima chance nunca hay que dar a nadie por muerto. Boca tiene chance siempre y cuando Alfaro proponga un planteo un poco más ofensivo, que vaya más al frente y que arriesgue más. Y creo que por jugar ante su gente y sabiendo todo lo que se juega, lo podrá hacer o por lo menos lo intentará. El VAR no influyó en el resultado, a mí nunca me gustó su implementación y no comparto ese reglamento. Igual actuó bien porque el penal de Mas sí fue y la tarjeta roja a Capaldo también era justa".

JORGE OLIVERO

Periodista de Canal 13

"A mí me sorprendió muchísimo el planteo de Boca, es verdad que por ser la cancha de River iba a darse así, pero fue demasiado mezquino en donde generó una sola situación en todo el partido. River fue mucho más superior y estuvo más cerca del tercero que Boca del descuento, pero el triunfo por ese marcador fue justo por cantidad de situaciones, por posesión de pelota y por cómo jugó. Boca generó muy poco, ni con los ingresos de Salvio y Tevez pudo sumar mucho más y River lo desbordó por todos lados, con Casco, con Montiel, con Ignacio Fernández que para mí fue el mejor. Por eso creo que lo de Boca preocupa más al hincha que al mismo resultado. Igual la serie está abierta, porque jugará con su gente a favor sin descuidarse atrás; tiene la obligación de salir a buscar, haciendo un gol en el primer tiempo se pone ahí".

ALEJANDRO SCHIAPARELLI

DT de Alianza

"Creo que la serie todavía está abierta. Como hincha de Boca apelo a que todavía se puede esperar el milagro siempre y cuando Alfaro proponga un poco más. Era de esperarse que River por la forma de juego que tiene iba a salir a jugar así, pero lo de Boca sorprendió porque nunca pudo encontrarle la vuelta. River fue muy superior y lo reflejó en el marcador pero esto es fútbol y todo puede pasar tratándose de un Superclásico. Si Boca llega a hacer el gol en el primer tiempo y se cuida que no le hagan goles, creo que la serie se puede dar vuelta pero todo se complicaría si le marcan un gol, ahí sí creo que ya no habría vuelta atrás. El planteo de Gallardo es muy inteligente y buscará sacarle provecho también en la revancha, será complicado pero pienso que lo de Boca será distinto a lo de la ida. Con respecto al VAR estoy de acuerdo con la implementación".

ALFREDO MOLINA

Ex jugador

"River fue muy superior a Boca, creo que el marcador fue justo aunque también pienso que podría haber convertido algún gol más. Si me causo asombro el planteo de Alfaro porque con la calidad de jugadores que tiene no debería haber jugado de esta manera. La serie sigue abierta y si bien River ha sacado una buena diferencia de local con un 2 a 0 y que no te conviertan es bueno, pero Boca se replanteará muchas cosas y se jugará todas las cartas para llegar al milagro. Igual no creo que Gallardo intente cambiar la forma de jugar, por eso pienso que dará un partido muy atractivo. Con respecto al VAR estoy de acuerdo con su uso porque es una buena herramienta para que a los árbitros no se les escape nada, lo que no comparto es la demora, deberían ajustar eso que no pase tanto tiempo".

GABRIEL GONZÁLEZ

Árbitro

"No tengo dudas de que la serie sigue abierta, Boca tiene chance todavía. Porque juega en su cancha, entonces la gente lo va a llevar al equipo para adelante, va a jugar más adelantado y meterá más presión. Creo que por lo jugado que está, Alfaro planteará mejor al partido, no se va a meter atrás como lo hizo en la ida y no va regalar tiempo porque con River no se puede hacer eso. River fue superior pero no es que lo pasó por encima como dicen muchos. Estoy seguro que Boca va ganar el partido. ¿Si el VAR estuvo bien aplicado? En el penal de Mas sí, pero no comparto en la expulsión del jugador, creo que era para amarilla nada más. Si bien no influyó en el resultado, el penal sí le cambió los planes a Boca, porque quería jugar un poco más adelante y eso lo obligó a meterse atrás".