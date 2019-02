Adentro. Arian Pucheta regresa a la formación titular de San Martín tras la expulsión en Mar del Plata. El Verdinegro se juega un partido clave en Rosario.

En esta historia de la Permanencia, el libreto dice que es partido a partido. Fecha a fecha. Pero llegan momentos en los que se puede dejar de lado ese guión y para San Martín es el momento y puede hacerlo ante Newell"s en Rosario desde las 21.10. Es el partido que debe meter para sacar diferencias clave en un momento decisivo de la Superliga, jugando ya con los resultados puestos de Patronato de Paraná, Belgrano y hasta con el de Gimnasia de La Plata. Ganando, la luz sería amplia y se despegaría bastante: 8 puntos de Tigre, 5 puntos de Belgrano, 4 puntos de Patronato y hasta podría igualar la línea de Gimnasia. Demasiado en juego como para especular con planteos, nombres y otros detalles. Para San Martín, es partido de 6 puntos por todo lo que implica ganarlo.



En lo futbolístico y después del empate 1-1 con Independiente, el técnico Forestello trabajó descontando bajas de titulares porque se quedó sin Mattia, suspendido por acumulación de amarillas, y sin Prósperi ni Mosca, ambos lesionados muscularmente. Se rearmó con el regreso de Arian Pucheta en la zaga, le dio titularidad a Alex Silva por el lateral derecho de la defensa y probó con varios nombres en el sector izquierdo del mediocampo con Franco Cristaldo y Francisco Grahl. Así las cosas, todo parece indicar que sería Cristaldo el elegido. El resto, igual con la dupla Bogado-Gelabert en el medio, el vértigo de Brandan por la derecha y la mezcla de Palacios Alvarenga con Osorio para el ataque. No hay demasiados misterios. San Martín tiene hoy un momento decisivo en la lucha por quedarse y lo afronta con lo que tiene. Newell"s se ubica en el puesto 16to. de la Superliga, con 22 puntos, y está invicto en el ciclo de Bidoglio, con dos victorias en el arranque del DT, en enero pasado, y cuatro empates consecutivos. Pero hoy hace cuatro fechas que no gana y necesita puntos. La Lepra no contará con la dupla de marcadores centrales titular, dado que el jueves se lesionó Stefano Callegari y su compañero Fabricio Fontanini se resintió de una lesión muscular, que arrastra desde la pretemporada. El entrenador "rojinegro" Héctor Bidoglio anunció al respecto que los reemplazará con el zaguero paraguayo Teodoro Paredes y el juvenil Juan Pablo Freytes. El partido es hoy. El que puede ser definitorio y San Martín lo sabe.