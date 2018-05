¿Estará? Por el momento Caballero está en la lista preliminar de Sampaoli de cara al Mundial. Hoy el entrerriano sabrá si irá a Rusia o no.

Wilfredo Caballero, uno de los cuatro arqueros de la nómina previa de 35 futbolistas argentinos para el Mundial de Rusia 2018, reconoció que la figura de Lionel Messi "es tan importante como el aire para vivir" en el once nacional.



"Messi es tan importante como el aire para vivir. No sólo como jugador, sino también como capitán y emblema de la selección argentina. Lo necesitamos mucho", expresó en declaraciones difundidas ayer por la agencia española EFE.



Caballero, arquero suplente del Chelsea, ganador de la Copa FA de Inglaterra, reiteró su deseo de estar en la lista definitiva de 23 jugadores de la selección argentina que el técnico Jorge Sampaoli oficializará hoy. "Mi ilusión es estar. Deseo y me encantaría estar, pero hay que ser precavido y esperar la lista de Sampaoli", manifestó el experimentado arquero con pasado en Boca Juniors y Arsenal, en los españoles Elche y Málaga, además del Manchester City inglés.



El arquero sabe lo importante de estar en un certamen ecuménico, y mucho más con la chance que se jugará la Albiceleste de querer saldar la deuda pendiente de los últimos años, por eso sus ansias de querer estar presente en Rusia dentro de un mes: "Uno quiere jugar y aportar. Lo primero es estar, y, después, aportar, por más que uno diga, no es fácil. Puedo aportar experiencia y conocimiento de un montón de ligas. En la selección hay que demostrarlo todo. Yo quiero estar y ganarme el puesto, ojalá que pueda estar", puntualizó Caballero que sí estaría en el listado definitivo.





Poca actuación

Tanto Wilfredo Caballero como también Sergio Romero, dos de los tres arqueros que estarían en la lista definitiva, no tuvieron mucha continuidad en sus clubes. Ese no sería impedimento para que estén en Rusia; el tercer convocado sería Franco Armani.