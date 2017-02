El director técnico de Boca Juniors, el “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto, aseguró ayer, en relación a la pelea entre los defensores de su equipo Juan Insaurralde y Jonathan Silva en el entrenamiento del martes pasado, que “la imagen dada no es tan real” y que “las relaciones son excelentes”, restándole cierta importancia a la situación y buscando desdramatizarla.



“Estando en el grupo y sabiendo cómo se manejan, la calidad humana y el ambiente día a día, fue una isla lo que sucedió. Más allá de la sanción que el club le puso, lo malo es la imagen que dimos, que no es la real. Las relaciones son excelentes.





Se dieron cuenta que se equivocaron, pidieron perdón y quedó ahí”, manifestó el técnico en una conferencia de prensa que brindó en el Complejo Pedro Pompilio, luego de la práctica que desarrolló el plantel en vísperas al partido amistoso que disputará hoy ante el equipo de Tigre.



Por su parte, sobre el video que se filtró un día después de aquella pelea, y que tuvo a un enojado Ricardo Centurión como protagonista en una concentración en Mar del Plata, en la previa del Superclásico, indicó: “No sucedió nada importante. Es una situación interna, que no amerita sanción y nada más”.

“Se dieron cuenta (Insaurralde y Silva) que se equivocaron, pidieron perdón y quedó ahí”

“Son circunstancias que toca vivir en un plantel donde conviven cuarenta hombres. No somos el primer equipo en que sucede, pasó en la Copa América con el campeón, Chile. Reitero que esta no es la cara de Boca, al contrario”, justificó.



De su propia reacción ante el incidente, expresó: “Es la que tiene cualquiera en el trabajo ante una situación incómoda, inesperada e innecesaria, sorprendido. Pero terminó el mismo martes”.

Sobre la sanción a Insaurralde y Silva, señaló: “Lo charlamos con Daniel (por el presidente Angelici).



Lo mejor sería contarlos pero de acuerdo con el club, lo mejor era que más allá de la sanción económica, nosotros acompañáramos en lo deportivo”.



En cuanto a la determinación de que Centurión se trate más a fondo con la psicóloga del club, el director técnico apuntó: “Algunas personas necesitan más tiempo con la psicóloga, otras menos”.



“Ricky (por Centurión) es una persona adulta más allá de su juventud, debe saber qué es lo que corresponde”, apuntó.

Consultado sobre si la difusión de las escuchas de Angelici podrían perjudicar a Boca, Barros Schelotto sostuvo: “No, para nada, confío en el arbitraje. Están a cargo (Horacio) Elizondo y (Sergio) Pezzotta, son árbitros que fueron contemporáneos conmigo como jugador”.



“Hace ocho meses que no nos cobran un penal y somos un equipo que llega muchísimo, pero confío en el arbitraje. Pueden dirigir bien o mal, te podés enojar o no pero a la noche, cuando uno se va a dormir, no duda para nada”, deslizó.



Por otra parte, el entrenador confirmó la presencia del arquero Axel Werner en el equipo titular hoy, ante Tigre, y explicó que ante Aldosivi “cometió un error, pero era un momento más para apoyarlo que para sancionarlo”.



“Es un joven que tiene que aprender de sus errores pero lo vi fuerte, golpeado pero firme”, opinó, y agregó que “salvo con Aldosivi, el equipo mantuvo el nivel. En ese sentido, destacó: “Falta (Carlos) Tevez, faltó (Rodrigo) Bentancur pero fuimos muy superiores a Estudiantes, en México tuvimos muchísimas situaciones y nos faltó eficacia”.



“No me gustó el segundo tiempo con River pero en lo futbolístico no estamos mal ni tan lejos. El reemplazo de Tevez tiene que ser el equipo, no un jugador. Tengo en la cabeza el equipo pero quiero ver cosas”, agregó.



Según el director técnico, “con estas dudas sobre el inicio del torneo, el jugador está desconcentrado. Hay equipos que perdieron frente a otros de categorías inferiores. Esas dudas juegan en la cabeza. Me gustaría saber cuándo se juega, cuando se inicia y cuando termina”, concluyó.

Buenos Aires, DyN