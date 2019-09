Obligación. San Martín debe comenzar a mejorar en el torneo que si bien comienza, en esta edición ya no tiene los promedios del descenso.



Sólo Rubén Forestello en su intimidad podría haber imaginado este panorama para la tercera fecha de la Primera Nacional ya con él fuera de su cargo en una decisión como mínimo irresponsable. Pero San Martín no tiene otra opción que mirar hacia adelante, sabiendo que lo de Hugo Garelli será un interinato que puede no se extienda más que el choque de hoy. Desde las 20.30, en Santiago del Estero, el Verdinegro visita a un equipo que está igual de mal que el sanjuanino: Mitre. No marcó en los dos partidos que disputó y cosechó en ambos el mismo resultado: 0-1.

Aún sin nada definido sobre el sucesor del Yagui, pues la dirigencia como es habitual mantiene un hermetismo que lo único que genera es incertidumbre, más aún si se tiene en cuenta que tanto recelo en las últimas ocasiones derivaron finalmente en elecciones malas por parte de los conductores del club. Esta vez, durante toda la semana fue un incesante carrera de nombres a los que la dirigencia se encargó de desmentir pero sin dar precisiones en absoluto. Una (mala) costumbre de los popes de San Martín mantienen desde hace ya varios años.

Garelli apostó en este caso por una formación con lo mejor que tiene a disposición, ya que por ejemplo Humberto Osorio viajó a Santigo luego de recuperarse de su lesión pero se espera que esté como suplente. Entre los convocados para este partido se encuentra una de las mayores esperanzas de gol del equipo como es Jhon Pajoy.

Sabiendo que esta temporada los promedios no existen, San Martín debe encontrar rápido su camino. No debe seguir transitando el actual ya que este mal arranque puede costarle muy caro a un equipo que hasta hace muy poco se codeaba con los mejores del país. Será cuestión de entender qué con autocrítica se logrará salir adelante.





LA ACTIVIDAD DE AYER

En la B manda Sarmiento

Sarmiento de Junín (7 puntos) superó ayer a San Martín de Tucumán (3), por 3-1, para quedar provisoriamente arriba en las posiciones de la zona B del campeonato de la Primera Nacional, al cumplirse la tercera jornada. En el estadio Eva Perón, el equipo dirigido por Iván Delfino sumó su segundo éxito consecutivo.

Por su lado, Gimnasia y Esgrima de Jujuy (6) alcanzó el segundo triunfo en hilera, al doblegar como visitante a Brown de Adrogué (4), por 1-0.

En tanto, en Núñez, Defensores de Belgrano (2) empató 2-2 con Atlético de Rafaela (2), en atractivo encuentro.

A primer turno, Tigre (6) le hizo precio a All Boys (1) y lo venció por 2-0 (foto).

Mientras que Santamarina de Tandil (4) expuso las limitaciones ofensivas de Chacarita (1) y lo derrotó en San Martín, por 3-0.

Hoy, a partir de las 19.30, se enfrentarán Villa Dálmine (3)-Almagro (0).