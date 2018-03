El mediocampista Jorginho, brasileño nacionalizado italiano, señaló ayer que el partido amistoso ante la Selección argentina servirá para medir el "nivel" del combinado "azzurro", eliminado del Mundial de Rusia 2018.



"El partido contra Argentina es muy importante porque cuando jugás contra selecciones de este calibre tenés la gran oportunidad de ver en qué nivel estás y dónde tienes que crecer y mejorar", manifestó Jorge Luiz Frello Filho, más conocido en el fútbol como Jorginho.



El mediocampista del club Napoli aseguró que este renovado plantel del seleccionado italiano tiene "que creer en el nuevo proyecto y en las ideas del entrenador" Luigi di Biagio, quien asumió luego del fracaso de quedar afuera del Mundial de Rusia 2018.



"Debemos unirnos para comenzar de nuevo, no es fácil, pero debemos hacerlo", agregó Jorginho, una de las figuras del Napoli, escolta de Juventus en la Serie A de Italia.



El jugador fue consultado por los medios italianos que acudieron a la conferencia de prensa en el centro deportivo por su relación con su ex compañero Gonzalo Higuaín, hoy en Juventus: "En el fútbol vas y venís. A veces, te mantenés en contacto y otras no pero las buenas relaciones permanecen siempre", cerró.