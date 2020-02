Contento. Como todo sanjuanino que lleva la pasión por el ciclismo en las venas, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, valoró el trabajo organizativo para que la 38º edición de la Vuelta a San Juan salga de la mejor manera: "A la luz de la gente, de los resultados, de la capacidad organizativa y de lo que los medios de comunicación han hecho también, para mí ha sido la mejor Vuelta en estas 38 ediciones que se llevan disputadas", comentó orgulloso el máximo mandatario provincial.

Pero lejos del conformismo y para que la competencia sanjuanina que este año estrenó la categoría UCI Pro Series, continúe en arduo crecimiento, Uñac manifestó que todavía la prueba no tocó el techo: "La Vuelta deja un balance altamente positivo para todos quienes la pensamos y llevamos adelante, pero a la vez nos pone un nuevo desafío y nos eleva la vara para seguir pensando que este no es el tope, que todavía no estamos tocando el techo y que vamos a seguir creciendo. Este año sumamos muchas cosas nuevas y para el año que viene seguro que vamos a seguir con innovaciones que ayuden a la evolución".

Recorrió la última etapa junto a Chica, junto a la secretaria de Deportes de la Nación Inés Arrondo y también transitó junto al presidente de la AFA Claudio Tapia, a todos les comentó orgulloso de todo el "detrás de escena" que hay detrás de lo que se ve, a su vez les contó de la pasión sanjuanina colmando la Circunvalación: "Fue una postal increíble la que se llevan y la que pudieron ver 140 millones de personas gracias a la televisación en 170 países. La gente vino a ver a Evenepoel, un ciclista que está entre el presente y el futuro y mucho tiene que ver San Juan", comentó.