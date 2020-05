“Sobre la Vuelta a San Juan no tengo información que no se vaya a realizar”, contestó Gabriel Curuchet, presidente de la UCRA (Unión Ciclista de la República Argentina) a la primera consulta que -en exclusiva- ayer le realizó DIARIO DE CUYO. El dirigente amplió que hasta el 2 de junio hay tiempo para anotar las competencias y que “por convenio” estaban firmadas dos ediciones dentro de la categoría ProSeries. Para luego pensar en voz alta, “claro que con este panorama mundial todo lo firmado queda supeditado a las realidades de cada país”. La pregunta surgió porque en ámbitos gubernamentales el tema se ha ‘congelado’ hasta tener una idea más firme sobre la realidad que enfrente el mundo. “Todavía falta mucho y no tenemos visualizaciones”, respondió hace unos días el secretario de Deportes, Jorge Chica, ante algunas consultas periodísticas. Para la carrera quedan nueve meses pero la fecha tope para inscribirla está a la vuelta de la esquina o, mejor dicho, a 26 días.



El mayor de los hermanos más famosos de Mar del Plata, confió que San Luis ya le comunicó que le dará carácter internacional al ‘Tour del Porvenir’, carrera cuya primera edición se llevó a cabo a fines del pasado febrero. “De San Luis me hablaron y sobre la Vuelta a San Juan aún no hemos charlado pero entiendo que se realizará. Para mí la Vuelta se hace, al menos no tengo información al contrario. De todos modos queda casi un mes para inscribirla así que supongo que dentro de unos días realizaremos la nota con el pedido”, dijo y aclaró que es el Pedal Club Olímpia quien debe solicitarla y la UCRA avalar esa solicitud.

San Luis ya le solicitó que inscriba su Tour del Porvenir en el calendario internacional UCI.

El máximo dirigente del ciclismo nacional comentó que lo único seguro es que no habrá actividad internacional hasta el año próximo y que lo relacionado con la actividad de Pista queda abrochada a las decisiones gubernamentales. “Tengo entendido que los aeropuertos no se abrirán hasta diciembre para vuelos internacionales, por lo que no puede hacerse ningún torneo o carrera que tenga ese carácter y sobre la Pista no puedo afirmar nada ahora, porque dependemos de las estrategias de cada gobierno para pelearle al coronavirus”, explicó.



Aún cuando no quiso aventurar fechas, Gabriel Curuchet se ilusionó con poder organizar el Argentino de Pista: “Veremos, creo que en septiembre el panorama será mejor y en una de esas podemos realizarlo”.

Carreras virtuales

El pasado domingo se conoció, mediante el portal de Internet de la revista Ciclismo XXI que "se venía el Campeonato Argentino de ciclismo virtual" y Curuchet confirmó que están muy adelantadas las gestiones. "Recién termino una videoconferencia por este tema (dijo a las 13:30). Estamos estudiando la plataforma por la que se pueda implementar un programa de competencias, la más usada y avalada por la UCI es Switf", confirmó.